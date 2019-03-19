Прошло пять лет: Сколько Россия заплатила за оккупацию Крыма?

Пять лет назад произошло нечто немыслимое для 21 века - была оккупирована территория независимого государства. Речь идет о Крымском полуострове, который в начале 2014 года оккупировала Россия. Издание РБК и агентство Bloomberg обобщили, как за эти пять лет изменились основные социально-экономические показатели региона, и сколько Россия за это заплатила.
В расчета ВВП есть положительные изменения - он немного вырос, хотя Крым по-прежнему остается одним из беднейших, если сравнивать его с другими субъектами Российской Федерации, пишет РБК.
Большую роль в улучшении ВВП в Крыме играет реализация федеральной целевой программы - она продлена до 2022 года, в рамках чего финансирование от России получат более 800 объектов, среди которых и мегапроекты: Крымский мост, энергомост Кубань - Крым, трасса "Таврида", газопровод из Краснодарского края, новый аэропорт и другие.
Российские инвестиции и дотации в Крым позволили вырасти и среднему уровню доходов местных жителей - в 2017 году он вырос на 6,6%.
Однако, стоит учитывать тот факт, что в Крыму показатель соотношения доходов и прожиточного минимума ниже среднего по России. Например, в Крыму средний доход в 2018 году в 2,3 раза превышал прожиточный минимум, тогда как в целом по России доход превысил прожиточный минимум в 3,15 раза.
Также подсчитано, что Крым и Севастополь среди регионов России отличаются низкими показателями кредитных обязательств. Однако, это объясняется тем, что на полуострове из-за санкций заметно затруднена деятельность банков - фактически действуют только российские банки, а у новых кредитных учреждений нет возможности начать деятельность.
В 2018 году Крым получил российские дотации в размере 585 миллионов евро, а в целом безвозмездные перечисления в регион составили 1,6 миллиардов евро.
Благодаря такой поддержке, Крыму удается сохранить бездефицитный региональный бюджет, а также достичь положительных экономических показателей. Без этой поддержки ситуация была бы намного сложнее.
Еще с украинских времен в Крыму происходит естественное снижение количества населения: с каждым годом оно ускоряется - с минус 5,8 тысяч человек в 2014-м году до минус 7,6 тысяч человек в 2018-м.
В то же время в регионе зафиксирован высокий уровень миграции из других субъектов России - в прошлом году на полуостров прибыли почти пять тысяч человек, преимущественно низкоквалифицированные рабочие.
Помимо всего прочего, в Крыму высокий уровень смертности, но средняя продолжительность жизни увеличивается. Снизилась детская рождаемость.
В начале 2019 года было зарегистрировано 44 тысячи компаний, однако их деятельность очень зависит от сезона. Перед летним сезоном в Крыму в последние годы открывались многие новые компании, которые к осени свою деятельность прекращали.
В 2014 году после оккупации Крыма число туристов на полуострове упало почти на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Однако, уже в 2015 году Крым посетили более четырех миллионов туристов - это было связано со снижением ценности рубля, а также прекращением авиасообщения из России в Турцию и Египет, которые были очень излюбленным местами отдыха для россиян.
В прошлом году развитию туризма способствовал Крымский мост через Керченский пролив, а также открытие нового терминала в аэропорту Симферополя.
Сколько Россия заплатила за оккупацию Крыма?
Агентство Bloomberg пишет, что экономика России за пять лет после оккупации Крыма потеряла более 10% или 150 миллиардов долларов (132 миллиарда евро).
Аналитики Bloomberg отмечают, что экономика России потеряла от того, что упали цены на нефть, поэтому стоит брать во внимание большие дотации для Крымского полуострова, а также принятые санкции Западной Европы.
Большую часть из этих 150 миллионов долларов Россия заплатила из-за санкций США и ЕС.
Санкции с каждым годом становились все серьезнее, против России были введены все новые ограничения.
Отмечается, что "санкции против России не будут отменены так скоро, так как одна из предпосылок для отмены - это возврат Крыма Украине".
Также санкции введены в результате активной внешней политики России - конфликта в Сирии и вмешательства в выборы США.
Ожидается, что в ближайшем будущем Россия заплатит еще большую цену за свою внешнюю политику. С 2014 года под санкции попали более 700 российских компаний и частных лиц. В этом году этот список может быть пополнен.
По подсчетам Bloomberg, после оккупации Крыма средние доходы россиян упали до 30 тысяч рублей (около 400 евро) в месяц. Вдобавок упали цены на нефть, что вызвало рецессию в экономике России.
Агентство напоминает, что в начале 2017 года в элите России и в обществе царило определенное приподнятое настроение, так как была надежда, что новоизбранный президент США Дональд Трамп отменит санкции. Однако, этого не случилось, и объем инвестиций в Россию продолжил снижаться.
16 марта ЕС, а также Канада и США расширили списки санкций после инцидента в Керчи. Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что "Россия подготовилась к новым санкциям, и это не оставит заметного влияния на экономику". Также Россия рассматривает способы, как ответить на санкции.