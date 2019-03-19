Прошло пять лет: Сколько Россия заплатила за оккупацию Крыма?

В расчета ВВП есть положительные изменения - он немного вырос, хотя Крым по-прежнему остается одним из беднейших, если сравнивать его с другими субъектами Российской Федерации, пишет РБК.

Большую роль в улучшении ВВП в Крыме играет реализация федеральной целевой программы - она продлена до 2022 года, в рамках чего финансирование от России получат более 800 объектов, среди которых и мегапроекты: Крымский мост, энергомост Кубань - Крым, трасса "Таврида", газопровод из Краснодарского края, новый аэропорт и другие.

Российские инвестиции и дотации в Крым позволили вырасти и среднему уровню доходов местных жителей - в 2017 году он вырос на 6,6%.

Однако, стоит учитывать тот факт, что в Крыму показатель соотношения доходов и прожиточного минимума ниже среднего по России. Например, в Крыму средний доход в 2018 году в 2,3 раза превышал прожиточный минимум, тогда как в целом по России доход превысил прожиточный минимум в 3,15 раза.

Также подсчитано, что Крым и Севастополь среди регионов России отличаются низкими показателями кредитных обязательств. Однако, это объясняется тем, что на полуострове из-за санкций заметно затруднена деятельность банков - фактически действуют только российские банки, а у новых кредитных учреждений нет возможности начать деятельность.

В 2018 году Крым получил российские дотации в размере 585 миллионов евро, а в целом безвозмездные перечисления в регион составили 1,6 миллиардов евро.

Благодаря такой поддержке, Крыму удается сохранить бездефицитный региональный бюджет, а также достичь положительных экономических показателей. Без этой поддержки ситуация была бы намного сложнее.

Еще с украинских времен в Крыму происходит естественное снижение количества населения: с каждым годом оно ускоряется - с минус 5,8 тысяч человек в 2014-м году до минус 7,6 тысяч человек в 2018-м.

В то же время в регионе зафиксирован высокий уровень миграции из других субъектов России - в прошлом году на полуостров прибыли почти пять тысяч человек, преимущественно низкоквалифицированные рабочие.

Помимо всего прочего, в Крыму высокий уровень смертности, но средняя продолжительность жизни увеличивается. Снизилась детская рождаемость.

В начале 2019 года было зарегистрировано 44 тысячи компаний, однако их деятельность очень зависит от сезона. Перед летним сезоном в Крыму в последние годы открывались многие новые компании, которые к осени свою деятельность прекращали.

В 2014 году после оккупации Крыма число туристов на полуострове упало почти на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Однако, уже в 2015 году Крым посетили более четырех миллионов туристов - это было связано со снижением ценности рубля, а также прекращением авиасообщения из России в Турцию и Египет, которые были очень излюбленным местами отдыха для россиян.

В прошлом году развитию туризма способствовал Крымский мост через Керченский пролив, а также открытие нового терминала в аэропорту Симферополя.

Сколько Россия заплатила за оккупацию Крыма?