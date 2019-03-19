Путниньш: КРФК выполнит все рекомендации Moneyval

"В любом случае совет КРФК сделает все возможное, в том числе выделит необходимые ресурсы для всех тех дополнительных мер, которых от нас требуют. Думаю, что мы точно не станем помехой и не создадим проблем", - сказал он.

Кроме того, Путниньш отметил, что и в целом у государства хорошо обстоят дела с реализацией рекомендаций Moneyval, и пока нет признаков, что Латвия не смогла бы выполнить какие-то из них.

На вопрос о том, получены ли от Moneyval какие-то комментарии по процессу введения рекомендаций, глава КРФК отметил, что первые замечания ожидаются летом.