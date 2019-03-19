Кариньш: В выполнении рекомендаций Moneyval достигнут существенный прогресс

Во вторник под руководством премьера прошло заседание совета по развитию финансового сектора, на котором рассматривалась реализация рекомендаций "Moneyval" и другие актуальные вопросы финансового сектора.

Кариньш подчеркнул, что виден существенный прогресс, и ожидается, что рекомендации будут введены в установленные сроки.

"Сотрудничество участвующих в процессе сторон оценивается как хорошее. Кроме того, сегодня мы получили подтверждение, что уже в этом году будут реализованы те меры, выполнение которых ранее прогнозировалось через два года", - сказал премьер.

Также Кариньш сообщил, что на предстоящей неделе на заседании Кабинета министров будут рассмотрены нормативные акты, связанные с объявленным им "капитальным ремонтом" в финансовом секторе.

"Наша цель - создать одну из самых сильных и лучших финансовых систем в Европе", - подчеркнул премьер.

Подписанные им ранее распоряжения предусматривают не только укрепление банковского надзора, но и исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.

Премьер-министр сообщил, что предложенная им реформа контроля в финансовом секторе содержит четыре направления. Первое - усиление роли Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), которой будет дана четкая задача бороться с финансовыми преступлениями, второе - улучшение модели управления КРФК, чтобы обеспечить независимость этого органа.

В-третьих, планируется внести изменения в закон о кредитных учреждениях, чтобы исключить из финансовой системы банки, которые занимаются отмыванием денег. В-четвертых, реформа предусматривает разгрузить прокуратуру и суды, чтобы вместо мелких преступлений они больше внимания уделяли делам о крупных финансовых махинациях.

Министру финансов Янису Рейрсу поручено разработать поправки к закону о кредитных учреждениях, чтобы установить четкие юридические рамки случаев, когда деятельность кредитных учреждений прекращается из-за нарушений норм по борьбе с отмыванием денег, а также обязанности и права КРФК в таких случаях.

Министрам юстиции и внутренних дел поручено разработать поправки к Уголовно-процессуальному закону, расширяющие применение принципа легальной презумпции в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.