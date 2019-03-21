Чт, 21.03.2019
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Сегодня депутаты могут подавать предложения по проекту госбюджета на 2019 год

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Бюджетный портфель. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

21 марта до 17.00 депутаты могут подавать предложения по проекту государственного бюджета на 2019 год, постановил Сейм.

Подавая предложения о выделении средств, депутаты должны указать источники финансирования, а также обосновать предложения об увеличении финансирования для каких-либо целей.

Как сообщалось, в среду Сейм в первом чтении одобрил проект госбюджета на 2019 год.

Доходы консолидированного бюджета в этом году запланированы в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро. Доходы основного бюджета составят 6,4 млрд евро, расходы - 6,8 млрд евро. Поступления в специальный бюджет запланированы в размере 3 млрд евро, расходы - 2,8 млрд евро.

Дефицит бюджета в 2019 году планируется в размере 0,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). В свою очередь рост ВВП прогнозируется в размере 3%.

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