Сегодня депутаты могут подавать предложения по проекту госбюджета на 2019 год

21 марта до 17.00 депутаты могут подавать предложения по проекту государственного бюджета на 2019 год, постановил Сейм.
Подавая предложения о выделении средств, депутаты должны указать источники финансирования, а также обосновать предложения об увеличении финансирования для каких-либо целей.
Как сообщалось, в среду Сейм в первом чтении одобрил проект госбюджета на 2019 год.
Доходы консолидированного бюджета в этом году запланированы в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро. Доходы основного бюджета составят 6,4 млрд евро, расходы - 6,8 млрд евро. Поступления в специальный бюджет запланированы в размере 3 млрд евро, расходы - 2,8 млрд евро.
Дефицит бюджета в 2019 году планируется в размере 0,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). В свою очередь рост ВВП прогнозируется в размере 3%.