Сейм концептуально одобрил проект госбюджета на 2019 год

За принятие бюджета проголосовали 58 депутатов коалиции, против были 27 депутатов от "Согласия" и Союза "зеленых" и крестьян, депутаты "KPV LV" Линда Лиепиня, Карина Спруде и Дидзис Шмитс, а также внефракционные депутаты Алдис Гобземс и Юлия Степаненко.

Подсчет голосов показал, что в голосовании не участвовал Арвил Ашераденс ("Новое Единство"), но сам политик утверждает, что голосовал за бюджет, и произошла техническая ошибка.

Доходы консолидированного бюджета в этом году запланированы в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро. Доходы основного бюджета составят 6,4 млрд евро, расходы - 6,8 млрд евро. Поступления в специальный бюджет запланированы в размере 3 млрд евро, расходы - 2,8 млрд евро.

Дефицит бюджета в 2019 году планируется в размере 0,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). В свою очередь рост ВВП прогнозируется в размере 3%.

Как указывает Минфин, в прошлом году продолжался пересмотр бюджетных расходов, в результате чего министерства нашли средства для реализации неотложных мер в подведомственных им сферах. Особое внимание было уделено эффективному управлению недвижимостью и оптимизации информационных и коммуникационных систем. В результате пересмотра расходов в 2019 году получено 51,3 млн евро, из них 7,6 млн евро направлены для улучшения общего финансового пространства, а 43,7 млн евро будут использованы для приоритетных мер.

В бюджет этого года дополнительно включено 87,5 млн евро для повышения зарплат работников здравоохранения, 8,9 млн евро - судей и прокуроров, 4,8 млн евро - работников учреждений социальной опеки. 41,3 млн евро предусмотрены для пособий за выслугу лет работникам системы внутренних дел и юстиции. 7,2 млн евро планируется выделить на реализацию плана по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Бюджет оборонной сферы в этом году будет на 60,3 млн евро больше прошлогоднего, чтобы обеспечить выполнение обязательств по финансированию обороны в размере 2% от ВВП.