В Норвегии закончено самое высокое в мире деревянное здание

На прошлой неделе в мировой архитектуре произошло значительное событие - открытие самого высокого деревянного небоскреба в Норвегии. Высота деревянной постройки составляет 85 метров, в ней оборудованы гостиница, квартиры и офисные помещения.
Норвежская башня Мьеса символизирует дружественное окружающей среде мышление и является доказательством того, что и высокие здания могут быть построены из деревянных строительных материалов. Этот непривычный дизайн стал позитивным вызовом для архитектора Остейна Элгзаса. "Я хотел воодушевить других архитекторов и инженеров строить деревянные здания подобного типа", - рассказал архитектор.
Структура здания подобна другим обычным высоткам, однако как она, так и фасад башни Мьеса созданы из дерева - крупнейшие структуры созданы из ламината и склеенных в колоннах, лучах и диагоналях деревянных досок, чтобы создать более сильную и устойчивую конструкцию. Первые десять этажей всей конструкции сделаны полностью из дерева, но на верхних этажах использован бетон, чтобы по-возможности снизить качание небоскреба.
В структурах здания использован долговечный материал - дерево, которое поставили местные производители. Большая часть материалов пришла из Норвегии, однако некоторые конструкции приобретены у финских производителей.