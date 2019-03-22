Югла: В освежителе воздуха для машины нашли наркотики

20 марта Рижская муниципальная полиция, патрулируя на Югле, проверила автомобиль марки BMW, который уже раньше уже попадал в поле зрения полиции. Водитель автомобиль странно вёл машину, а также превысил допустимую скорость.
Автомобиль был остановлен. Во время разговора с водителем, выяснилось, что у него нет водительских прав. В машине находился ещё один мужчина.
На место происшествия была вызвана дорожная полиция. Обоих мужчин попросили выйти из машины и ждать сотрудников государственной полиции в оперативном транспортном средстве.
Пока ждали полицию, пассажир попросился выйти к BMW, чтобы забрать свои вещи. Его проводили до автомобиля. Когда мужчина открыл дверь машины, полицейский заметил, что он что-то прячет у сидения. Мужчина держал в руках освежитель воздуха, однако среди ароматизированных шариков был пакетик с белым порошком.
Вскоре после этого, на место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которые забрали водителя автомобиля. В свою очередь, пассажира авто передали сотрудникам государственной полиции района Тейка для дальнейших разбирательств.