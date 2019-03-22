Югла: В освежителе воздуха для машины нашли наркотики

Пока ждали полицию, пассажир попросился выйти к BMW, чтобы забрать свои вещи. Его проводили до автомобиля. Когда мужчина открыл дверь машины, полицейский заметил, что он что-то прячет у сидения. Мужчина держал в руках освежитель воздуха, однако среди ароматизированных шариков был пакетик с белым порошком.