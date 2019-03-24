Не пугайтесь! По Пардаугаве ходят земессарги в форме и с оружием

В конце этой недели в Риге, в Пардаугаве, проходят учения, во время которых на улицах можно увидеть земессаргов в полном боевом обмундировании, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.
Учения проходят 23-24 марта на территории размещения Студенческого батальона Земессардзе на ул. Виенибас гатве, 56.
Земессарги будут с оружием передвигаться по улицам, выполняя задания. Также будут использованы холостые боеприпасы и средства имитации.
Рижская дума обращает внимание, что во время учений будет шумно, но угрозу жизни или здоровью людей они не создают.
Земессардзе приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к возможному шуму и осложнениям в дорожном движении.