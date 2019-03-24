Вс, 24.03.2019
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Не пугайтесь! По Пардаугаве ходят земессарги в форме и с оружием

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Земессарг. Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В конце этой недели в Риге, в Пардаугаве, проходят учения, во время которых на улицах можно увидеть земессаргов в полном боевом обмундировании, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Учения проходят 23-24 марта на территории размещения Студенческого батальона Земессардзе на ул. Виенибас гатве, 56.

Земессарги будут с оружием передвигаться по улицам, выполняя задания. Также будут использованы холостые боеприпасы и средства имитации.

Рижская дума обращает внимание, что во время учений будет шумно, но угрозу жизни или здоровью людей они не создают.

Земессардзе приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к возможному шуму и осложнениям в дорожном движении.

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