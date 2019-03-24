Министр: после отмены КОЗ счета могут уменьшиться на 20%

Министерству экономики до 31 марта необходимо подготовить документы об отмене КОЗ, и это будет сделано, заверил министр. Планируется, что документы будут поданы на рассмотрение в правительство на следующей неделе.

Пока задерживается юридическая оценка отмены КОЗ, которую проводит аудиторская компания "KPMG".

"Компания прислала набросок анализа, который мы попросим уточнить, так как некоторые соображения высказаны в форме вероятности, а мы хотим точную оценку", - сказал Немиро.

Министр сообщил, что после подготовки документов Минэкономики попросит у правительства два месяца на разработку полного плана отмены КОЗ. Когда правительство его утвердит, министерство разработает нормативы, которые будут поданы на утверждение в правительство до конца этого года.

"КОЗ можно отменить в один момент, исключив его из закона о рынке электроэнергии, но тогда нужно считаться с тем, что вырастут оптовые цены на электроэнергию, цена теплоэнергии, а Европейский союз сможет начать против Латвии процедуру нарушения за невыполнение целей "зеленой" энергетики", - отметил министр.

Поэтому Немиро призывает рассматривать вопрос ликвидации КОЗ комплексно. Он отметил, что в счетах за электричество цена самой электроэнергии составляет треть, цена распределения - свыше трети, а КОЗ - меньшая часть конечной цены.