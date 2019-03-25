Наказан водитель, украсивший машину "под полицию"

Стражи порядка остановили автомобиль и констатировали, что водитель Audi - мужчина 1991 года рождения - действительно украсил свою машину специальным сине-красным сигналом, который напоминал проблесковые маячки.

Как пояснил сам нарушитель, устройство декоративно и по назначению не используется.

Полиция напоминает, что езда на транспортном средстве, оборудованном устройствами, предусмотренными для оперативного транспорта и способными ввести в заблуждение остальных участников дорожного движения, категорически запрещена!