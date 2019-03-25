Пн, 25.03.2019
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Наказан водитель, украсивший машину "под полицию"

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ФОТО: Valsts policija

Сотрудники отдела специального назначения управления Госполиции по безопасности дорожного движения, патрулируя на нетрафарированном полицейском автомобиле, в Талсинском крае заметили автомобиль марки Audi, на лобовом стекле которого было установлено устройство, похожее на проблесковые маячки оперативного транспорта полиции.

Стражи порядка остановили автомобиль и констатировали, что водитель Audi - мужчина 1991 года рождения - действительно украсил свою машину специальным сине-красным сигналом, который напоминал проблесковые маячки. 

Как пояснил сам нарушитель, устройство декоративно и по назначению не используется. 

Полиция напоминает, что езда на транспортном средстве, оборудованном устройствами, предусмотренными для оперативного транспорта и способными ввести в заблуждение остальных участников дорожного движения, категорически запрещена!

За такое нарушение предусмотрен штраф от 140 до 430 евро с конфискацией соответствующего устройства.

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