Все, что от нее осталось. В Великобритании мать попросила вора вернуть локон погибшей дочери

Дочь Кирсти Болдуин Элли Луиза шесть лет назад внезапно умерла от пневмонии.

С того времени мать в своей сумочке хранит локон волос дочери, однако сумка была украдена на одной из автозаправочных станций Манчестера.

35-летняя женщина из Ньюкасла была обворована в среду в 22:30 по местному времени. Она вспоминает, как на заправке некий неухоженный мужчина внезапно открыл дверь машины и схватил сумку.

В сумке также находился планшет и большое количество банкнот евро.

Болдуин рассказала, что локон волос - это все, что у нее и у ее близких осталось от дочери. Она просит, чтобы вор или кто-то другой, кто найдет локон, передаст его в ближайший участок полиции.

Представитель полиции Шерри Кастл открыла, что кража - тяжелый удар для семьи.