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Все, что от нее осталось. В Великобритании мать попросила вора вернуть локон погибшей дочери

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Великобритании женщина обратилась к человеку, который украл ее сумку, попросив отдать локон ее умершей дочери, сообщает ВВС.

Дочь Кирсти Болдуин Элли Луиза шесть лет назад внезапно умерла от пневмонии.

С того времени мать в своей сумочке хранит локон волос дочери, однако сумка была украдена на одной из автозаправочных станций Манчестера.

35-летняя женщина из Ньюкасла была обворована в среду в 22:30 по местному времени. Она вспоминает, как на заправке некий неухоженный мужчина внезапно открыл дверь машины и схватил сумку.

В сумке также находился планшет и большое количество банкнот евро.

Болдуин рассказала, что локон волос - это все, что у нее и у ее близких осталось от дочери. Она просит, чтобы вор или кто-то другой, кто найдет локон, передаст его в ближайший участок полиции.

Представитель полиции Шерри Кастл открыла, что кража - тяжелый удар для семьи.

"Этот локон волос был очень ценным, и ничто не сможет его заменить, и она [Кирсти Болдуин] больше всего хочет его вернуть".

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