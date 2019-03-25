Кариньш: FKTK будет контролировать, как банки борются с отмыванием денег

Соответствующие изменения будут внесены в законодательство в связи с так называемым капитальным ремонтом финансового сектора.

По словам премьера, будет улучшено регулирование работы контролирующих надзорных органов, разгружена прокуратура, чтобы прокуроры могли больше времени посвятить борьбе с крупными преступлениями в финансовом секторе.

Кариньш подчеркнул, что, вводя рекомендации комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval", Латвия делает "шаг вперед", чтобы создать одну из лучших систем для борьбы с "грязными" деньгами.

Ранее премьер заявил, что в выполнении рекомендаций "Moneyval" достигнут существенный прогресс, и ожидается, что рекомендации будут введены в установленные сроки.

"Наша цель - создать одну из самых сильных и лучших финансовых систем в Европе", - подчеркнул премьер.

Подписанные им ранее распоряжения предусматривают не только укрепление банковского надзора, но и исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.

Премьер-министр сообщил, что предложенная им реформа контроля в финансовом секторе содержит четыре направления. Первое - усиление роли FKTK, которой будет дана четкая задача бороться с финансовыми преступлениями, второе - улучшение модели управления FKTK, чтобы обеспечить независимость этого органа.

В-третьих, планируется внести изменения в закон о кредитных учреждениях, чтобы исключить из финансовой системы банки, которые занимаются отмыванием денег. В-четвертых, реформа предусматривает разгрузить прокуратуру и суды, чтобы вместо мелких преступлений они больше внимания уделяли делам о крупных финансовых махинациях.

Министру финансов Янису Рейрсу поручено разработать поправки к закону о кредитных учреждениях, чтобы установить четкие юридические рамки случаев, когда деятельность кредитных учреждений прекращается из-за нарушений норм по борьбе с отмыванием денег, а также обязанности и права FKTK в таких случаях.

Министрам юстиции и внутренних дел поручено разработать поправки к Уголовно-процессуальному закону, расширяющие применение принципа легальной презумпции в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.