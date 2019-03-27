Оппозиционные депутаты Вентспилсской думы просят правительство распустить ее

Оппозиционные депутаты считают, что деятельность Вентспилсской думы не отвечает провозглашенным Конституцией и законами Латвии принципам и порядку правового и демократического госуправления, в результате чего в самоуправлении годами царит авторитарный стиль руководства, осуществляемый нелегитимным руководителем самоуправления Айваром Лембергсом.

Оппозиционеры подчеркивают, что с осени 2017 года неоднократно обращались в правоохранительные и судебные инстанции в связи с нарушениями основных принципов госуправления в самоуправлении, однако руководство думы и правящее большинство депутатов не только не принимают во внимание решения этих инстанций, но при соучастии руководства администрации самоуправления продолжают ограничивать деятельность депутатов меньшинства, о чем в последние годы неоднократно сообщалось Министерству охраны среды и регионального развития, которое тоже ничего не предприняло.