Ср, 27.03.2019
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У Рижского замка пройдут мероприятия в честь 15-летия членства Латвии в НАТО

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Рижский замок - резиденция президента Латвии

ФОТО: Lita Krone/LETA

В ознаменование 15-летия членства Латвии в НАТО 29 марта возле Рижского замка состоится торжественная церемония смены почетного караула, а на замковой башне Святого духа будет поднят флаг НАТО, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента Латвии.

Торжественная смена почетного караула у Рижского замка состоится в 7.40, а церемония поднятия флага НАТО - в 8.00.

В торжественных мероприятиях примут участие командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник-лейтенант Сандрис Гаугерс, командир боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии полковник-лейтенант Филипп Сове и представители боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

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