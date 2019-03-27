У Рижского замка пройдут мероприятия в честь 15-летия членства Латвии в НАТО

В ознаменование 15-летия членства Латвии в НАТО 29 марта возле Рижского замка состоится торжественная церемония смены почетного караула, а на замковой башне Святого духа будет поднят флаг НАТО, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента Латвии.
Торжественная смена почетного караула у Рижского замка состоится в 7.40, а церемония поднятия флага НАТО - в 8.00.
В торжественных мероприятиях примут участие командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил полковник-лейтенант Сандрис Гаугерс, командир боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии полковник-лейтенант Филипп Сове и представители боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.