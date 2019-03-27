Комиссия отклонила предложение Гобземса о сокращении штатов в госуправлении на 30%

Одним из авторов предложения был депутат Алдис Гобземс. Он напомнил коалиции, что перед выборами много говорилось об уменьшении количества чиновников.

Поддержки не получили и другие предложения оппозиции, например, о праве самоуправлений требовать и использовать дополнительную дотацию на оплату труда учителей и взносы социального страхования, чтобы финансировать пособия по увольнению тем, кто теряет работу из-за реорганизации школ.

Отклонены также предложения об освобождении от налога единственного жилья, о сниженном НДС 12% на услуги общепита, сниженном НДС 5% на хлеб, свежее мясо, молоко и масло.