Плявниеки: Против пьяной матери возбуждено дело, ребёнок в кризисном центре

Местный житель, вызвавший правоохранительные органы заподозрил, что ребёнок тоже принимал алкоголь вместе со взрослыми.

Полицейские проверили проверку на алкоголь, в результате чего выяснилось, что у матери концентрация алкоголя в крови была 2,75 промилле. Это означает, что в данном состоянии заботиться о сыне невозможно.