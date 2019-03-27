Плявниеки: Против пьяной матери возбуждено дело, ребёнок в кризисном центре

Один житель района Плявниеки обратил внимание на подозрительную компанию из трёх человек, что сидели на скамейке во дворе дома. Вокруг них были пустые бутылки, а одним из троицы был ребёнок, предположительно первоклассник, сообщает передача Degpunktā.
Местный житель, вызвавший правоохранительные органы заподозрил, что ребёнок тоже принимал алкоголь вместе со взрослыми.
Полицейские проверили проверку на алкоголь, в результате чего выяснилось, что у матери концентрация алкоголя в крови была 2,75 промилле. Это означает, что в данном состоянии заботиться о сыне невозможно.
"Ребёнок был отлучен от матери и доставлен в кризисный центр, так как не получилось найти ни одного другого законного представителя ребёнка. Против матери было возбуждено административное дело за небрежное отношение к своему ребёнку", - заявил полицейский.