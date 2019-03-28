В Польше шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка

Шестилетний мальчик по имени Мачик рассказал телеканалу TVN24, что, играя во дворе, заметил на подоконнике ребенка - трехлетнего Кордиана.

"Он прыгнул и я поймал его", - сказал Мачик.

Отметим, что расстояние до земли составляло около трех метров. Никто из детей не пострадал.

Когда полицейские взломали дверь и попали в квартиру, из окна которой выпал ребенок, они обнаружили там спящих родственников - мать и дедушку малыша.

Мать была арестована, заботу о ребенке на себя взяла его тетя.