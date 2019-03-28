В Польше шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка

В понедельник в польском городе Чеховица-Дзедзица шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка, сообщает The Independent.
Шестилетний мальчик по имени Мачик рассказал телеканалу TVN24, что, играя во дворе, заметил на подоконнике ребенка - трехлетнего Кордиана.
"Он прыгнул и я поймал его", - сказал Мачик.
Отметим, что расстояние до земли составляло около трех метров. Никто из детей не пострадал.
Когда полицейские взломали дверь и попали в квартиру, из окна которой выпал ребенок, они обнаружили там спящих родственников - мать и дедушку малыша.
Мать была арестована, заботу о ребенке на себя взяла его тетя.
Представители местной полиции сообщили, что Мачика за спасение ребенка представят к награде.