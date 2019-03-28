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В Польше шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка

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Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В понедельник в польском городе Чеховица-Дзедзица шестилетний мальчик спас выпрыгнувшего из окна ребенка, сообщает The Independent.

Шестилетний мальчик по имени Мачик рассказал телеканалу TVN24, что, играя во дворе, заметил на подоконнике ребенка - трехлетнего Кордиана.

"Он прыгнул и я поймал его", - сказал Мачик. 

Отметим, что расстояние до земли составляло около трех метров. Никто из детей не пострадал.

Когда полицейские взломали дверь и попали в квартиру, из окна которой выпал ребенок, они обнаружили там спящих родственников - мать и дедушку малыша.

Мать была арестована, заботу о ребенке на себя взяла его тетя.

Представители местной полиции сообщили, что Мачика за спасение ребенка представят к награде.

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