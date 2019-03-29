СМИ: Распри среди наследников Малыгина продолжаются, но надзорные органы не вмешиваются

Собрание акционеров предприятия было назначено на 1 апреля, но 27 марта на сайте фондовой биржи Nasdaq Riga появилось сообщение о том, что собрание отменено.

Ранее член правления Olmafarm Милана Белевич, которая начала руководить крупнейшим держателем акций Olainfarm при поддержке наследниц Ники Савельевой и Анны Эмилии Малыгиной в начале этого года, выразила обеспокоенность в связи с тем, что цель нынешнего совета - как можно дольше контролировать предприятие в духе рейдерства, то есть вести бизнес без поддержки большинства собственников.

Это сейчас и происходит - голосование по совету Olainfarm не состоится.

В комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) по этому поводу говорят, что хозяйственные вопросы эмитента не входят в ее компетенцию. КРФК следит за тем, чтобы эмитент предоставлял вся предусмотренную правовыми актами информацию, чтобы она была открыта для инвесторов.

"Если акционеры считают, что правление компании действует бесхозяйственно или против интересов акционеров, акционеры имеют право обратиться в суд", - заявила руководитель отдела по коммуникации КРФК Иева Уплея, комментируя разногласия между наследницами Валерия Малыгина.

Подобного мнения придерживается и председатель правления фондовой биржи Nasdaq Riga Дайга Аузиня-Мелалксне: