Инспектора полиции обвиняют в вымогательстве взятки размером в 15 000 евро

Согласно обвинению, события происходили в период с лета 2016 года и до января 2018 года, когда обвиняемый занимал пост главного инспектора управления Рижского региона.

Обвиняемый создал неправильное представление для частного лица о том, что уполномочен проводить и влиять на расследование, связанное с ним. Инспектор угрожал поставить его в такие условия, которых он будет должен дать взятку.