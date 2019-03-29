Инспектора полиции обвиняют в вымогательстве взятки размером в 15 000 евро

Прокуратура передала в суд Рижского района уголовное дело, в котором главный инспектор Государственной полиции обвиняется в вымогательстве взятки размером в 15 000 евро у частного лица, сообщает представитель прокуратуры Лаура Маевска.
Согласно обвинению, события происходили в период с лета 2016 года и до января 2018 года, когда обвиняемый занимал пост главного инспектора управления Рижского региона.
Обвиняемый создал неправильное представление для частного лица о том, что уполномочен проводить и влиять на расследование, связанное с ним. Инспектор угрожал поставить его в такие условия, которых он будет должен дать взятку.
В феврале 2018 года во время специального следственного эксперимента он был задержан. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком в 8 лет.