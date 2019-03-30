ЕС призвал освободить арестованных крымских татар

"Суд" на Крымском полуострове, незаконно аннексированном у Украины Россией, постановил, что все 23 крымских татарина, задержанные 27-го и 28 марта, будут содержаться в предварительном заключении до 15 мая", – сказано в документе.

Косьянчич указала, что задержанные обвиняются в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России как террористическая, однако не находится под запретом в Украине, пишет Корреспондент.net.

"Европейский союз не признает исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без промедления", – заявила Косьянчич.

"Европейский союз ожидает, что Российская Федерация прекратит эту практику и предпримет все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы права человека и основные свободы могли осуществляться всеми в Крыму без какой-либо дискриминации", – указала она.

Отметим, 27 марта в Крыму проводились обыски, по меньшей мере, в 25 домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения Крымская солидарность. Всего были задержаны 20 человек, их вывезли в ФСБ в Симферополе.