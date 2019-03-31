С завтрашнего дня въезд в Юрмалу снова платный

Информация для водителей ФОТО: www.visitjurmala.lv

Самоуправление призывает автоводителей покупать пропуска на портале www.visitjurmala.lv или через мобильные приложения Mobilly и Citadele, чтобы не создавать заторов у автоматов в Приедайне. Уплатить пошлину за въезд в Юрмалу можно также возле супермаркета Rimi в Лиелупе, концертного зала "Дзинтари", на автостоянке в Майори и возле железнодорожной станции в Дубулты.

При покупке пропуска необходимо точно указать регистрационный номер транспортного средства.

Можно купить пропуск также на семь, 30 или 90 дней, а также на весь период действия пропусков. Для транспортного средства массой до 3,5 тонны пропуск на семь дней стоит 10 евро, на 30 дней - 31 евро, на 90 дней - 55 евро, на весь период - 107 евро, массой свыше 3,5 тонны - соответственно 12, 43, 110 и 213 евро.