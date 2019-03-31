Вс, 31.03.2019
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В Даугавпилсе на пешеходном переходе мотоциклист сбил мать c ребёнком

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ФОТО: Facebook

В субботу, 30 марта, в Даугавпилсе некий мотоциклист на регулируемом пешеходном переходе сбил мать с ребёнком, сообщает DTP Latvia и Государственная полиция на своих страницах в Facebook.

По словам очевидца, мать и ребёнок с велосипедом переходили пешеходный переход на зелёный свет. Несколько машин остановились и ждали, когда цвет светофора станет зелёным, однако некий мотоциклист сыгнорировал сигнал и сбил обоих пешеходов.

Государственная полиция подтвердила порталу TVNET, что вызов на место происшествия был получен в 13:08. Несчастный случай произошёл на улице Достоевского, где водитель мотоцикла Yamaha столкнулся с пешеходами, переходившими дорогу. 

Пострадали два человека. Их доставили в медицинское учреждение. 

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