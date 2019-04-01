Застройщики Akropole вложили в инфраструктуру Риги 7 млн: что даст новый т/ц городу

Новый торгово-развлекательный центр Akropole свои двери для посетителей впервые распахнет 4 апреля. Торговый центр был построен на месте бывшей фарфоровой фабрики Кузнецова. Торговые места уже заняли 170 арендаторов, среди которых магазины, рестораны и кафе, развлекательные заведения.
Для нужд посетителей центра создана парковка на 2300 мест. Какую экономическую пользу он может принести городу?
Как сообщает портал riga.lv, улучшение муниципальной инфраструктуры полностью и в частном порядке финансировалось застройщиками Akropole. В общей сложности инвесторы вложили в улучшение окрестностей за пределами строительной площадки около 7 млн EUR.
Компания Merks провела масштабную реконструкцию транспортной инфраструктуры на участке улицы Саласпилс рядом с многофункциональным торговым центром Akropole. Усилия по улучшению инфраструктуры в этом районе привели к тому, что передвижение для автомобилей и общественного транспорта в этом месте стало более удобным.
В ходе реконструкции улица Саласпилс стала шире на 860 метров, проложены две полосы движения в обоих направлениях и появилась новая остановка для общественного транспорта, оборудованы освещаемые пешеходные дорожки, а также реконструированы и модернизированы два пешеходных перехода.
Застройщики провели и другие улучшения окружающей транспортной инфраструктуры, в том числе, для более безопасного и удобного маневрирования по улице Маскавас в направлении из центра перенесено место для разворота, кроме того, на этой улице появилась новая остановка для общественного транспорта с автоматами по продаже билетов.
Над улицей Макскавас также возведена отдельная эстакада, которая существенно облегчит доступ к торговому центру и построенным на территории улицам, тем самым способствуя удобному движению между улицами Маскавас и Саласпилс. Кроме того, расширение улиц Маскавас и Саласпилс и места для разворота под Южным мостом значительно разгрузит окружающий транспортный поток.
Галерея: Строительство Akropole
Появление инвесторов, которые вложили в развитие торгового центра 200 млн евро одновременно за свой счет приведя в порядок огромную деградирующую территорию, для города только плюс.
Разработчики многофункционального торгового центра намерены провести ряд мероприятий по озеленению и улучшению окружающей среды. Они этой весной планируют посадить более 700 новых хвойных и лиственных деревьев и кустарников, в том числе более 400 больших деревьев.
Как мы уже сообщали, новый торгово-развлекательный центр Akropole откроет свои двери для посетителей 4 апреля. Среди почти 170 арендаторов – как магазины модных и бытовых товаров, в которых представлены не только уже популярные в Латвии, но и новые бренды, так и поставщики различных услуг, рестораны и кафе, сообщили TVNET в компании.