Застройщики Akropole вложили в инфраструктуру Риги 7 млн: что даст новый т/ц городу

Для нужд посетителей центра создана парковка на 2300 мест. Какую экономическую пользу он может принести городу?

Как сообщает портал riga.lv, улучшение муниципальной инфраструктуры полностью и в частном порядке финансировалось застройщиками Akropole. В общей сложности инвесторы вложили в улучшение окрестностей за пределами строительной площадки около 7 млн EUR.

Компания Merks провела масштабную реконструкцию транспортной инфраструктуры на участке улицы Саласпилс рядом с многофункциональным торговым центром Akropole. Усилия по улучшению инфраструктуры в этом районе привели к тому, что передвижение для автомобилей и общественного транспорта в этом месте стало более удобным.

В ходе реконструкции улица Саласпилс стала шире на 860 метров, проложены две полосы движения в обоих направлениях и появилась новая остановка для общественного транспорта, оборудованы освещаемые пешеходные дорожки, а также реконструированы и модернизированы два пешеходных перехода.

Застройщики провели и другие улучшения окружающей транспортной инфраструктуры, в том числе, для более безопасного и удобного маневрирования по улице Маскавас в направлении из центра перенесено место для разворота, кроме того, на этой улице появилась новая остановка для общественного транспорта с автоматами по продаже билетов.

Над улицей Макскавас также возведена отдельная эстакада, которая существенно облегчит доступ к торговому центру и построенным на территории улицам, тем самым способствуя удобному движению между улицами Маскавас и Саласпилс. Кроме того, расширение улиц Маскавас и Саласпилс и места для разворота под Южным мостом значительно разгрузит окружающий транспортный поток.

Галерея: Строительство Akropole

Появление инвесторов, которые вложили в развитие торгового центра 200 млн евро одновременно за свой счет приведя в порядок огромную деградирующую территорию, для города только плюс.

Разработчики многофункционального торгового центра намерены провести ряд мероприятий по озеленению и улучшению окружающей среды. Они этой весной планируют посадить более 700 новых хвойных и лиственных деревьев и кустарников, в том числе более 400 больших деревьев.