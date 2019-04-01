Коалиция поддержит бюджет этого года, не внося в него изменений

Депутаты коалиции поддержат законопроект государственного бюджета, не внося в него значительных изменений, сообщает агентство LETA.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания коалиции сообщил журналистам, что депутаты поддержат проект бюджета в редакции ответственной комиссии, и никаких сюрпризов не ожидается.
Говоря о финансировании, необходимом для зарплат педагогов, Кариньш напомнил, что в настоящее время найдена возможность зарезервировать в бюджете около 7 млн евро. Остальное необходимое финансирование может быть найдено в случае реализации реформ в сфере образования. "Упорядочим систему, появятся деньги", - сказал глава правительства.
Как сообщалось, президиум Сейма постановил в среду, 3 апреля, рассмотреть в окончательном чтении на внеочередном заседании государственный бюджет 2019 года.
Заседание начнется в 9 часов, и в его повестку дня включены законопроект о бюджете и 14 законопроектов бюджетного пакета. На заседании будут рассмотрены поданные к законопроектам предложения.
К проекту бюджета этого года было подано менее ста предложений - меньше, чем обычно.
Рассматривая предложения, депутаты бюджетно-финансовой комиссии в основном придерживались мнения правительства - не увеличивать бюджетные расходы, но несколько предложений все же получили поддержку.
Среди них было предложение о том, чтобы перенаправить 5,5 млн евро из дивидендов Latvijas Loto и прибыли Банка Латвии на увеличение зарплат учителей после проведения реформы.
Также 170 тыс. евро планируется выделить Центральной избирательной комиссии на то, чтобы избиратели в дни предварительного голосования могли проголосовать на любом участке, 450 тыс. евро - на программу "Дружественное для семей самоуправление", 1,33 млн евро - на строительство олимпийского центра "Резекне" и др.
Предложения оппозиционных депутатов к бюджету поддержки не получили.
Поступления консолидированного государственного бюджета в 2019 году планируются в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро. Планируемые поступления основного бюджета составляют 6,4 млрд евро, расходы - 6,8 млрд евро. Поступления специального бюджета планируются в размере 3 млрд евро, расходы - 2,8 млрд евро.
Дефицит общего бюджета правительства планируется в размере 0,5% от ВВП, прирост ВВП в 2019 году прогнозируется в размере 3%.