Суд обязал Winergy вернуть государству 2,13 млн евро

Верховный суд отклонил кассационную жалобу предприятия по развитию ветровых парков ООО Winergy, поэтому выступил в силу приговор суда, обязывающий предприятие вернуть в государственный бюджет 2,13 млн евро, свидетельствует информация на портале manas.tiesa.lv.
Административный окружной суд огласил приговор по этому делу в 2017 году.
Возврату подлежат средства из финансового инструмента по изменениям климата Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР).
Как говорится в заявлении МОСРР для прессы, суд признал, что Winergy не выполняло должным образом договор, заключенный между Winergy, МОСРР и "Фондом инвестиций в окружающую среду" в 2011 году.
Договор был заключен о проекте ветровых электростанций в Попской волости, и у МОСРР были юридические основания его прекратить, потребовав вернуть предоставленное финансирование.
Министерство расторгло спорный договор в ноябре 2013 года на основании допущенных Winergy нарушений и начатого процесса неплатежеспособности, который исключает возможность вообще претендовать на финансирование МОСРР.
Иск против Winergy министерство подало в марте 2014 года.