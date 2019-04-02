Возможно, президент Эстонии в Москве встретится с Путиным

По словам советника президента по публичным связям Таави Линнамяэ, во вторник из посольства Эстонии в Москве в МИД РФ была передана официальная нота, в которой спрашивают о возможности встречи двух президентов в ходе намечающегося визита.

"Это совершенно обычная дипломатическая практика", - сказал Линнамяэ BNS и добавил, что двум президентам хватило бы тем для обсуждения.

В конце марта канцелярия президента сообщила, что 18 апреля президент Керсти Кальюлайд будет находиться с рабочим визитом в Москве, где откроет реновированное историческое здание посольства Эстонии.

"В Москве действует первое в истории зарубежное представительство нашего государства, и сегодня это одно из самых крупных и наиболее важных двухсторонних посольств. Это передовая линия нашей дипломатии", – сообщил тогда советник президента по внешней политике Лаури Куузинг, по словам которого одна из целей визита как раз и состоит в том, чтобы поблагодарить людей, ежедневно находящихся на переднем крае внешней политики и отстаивающих интересы Эстонии и права эстонских граждан.

Посольство Эстонии в Москве расположено в историческом центре города в непосредственной близости от Кремля, Арбатской площади и Консерватории, оно с самого начала работало в одном и том же здании.

Эстония назначила первого полномочного представителя в Москве в феврале 1921 года, и посольство Эстонии стало одним из первых посольств в большевистской России и ее новой столице. Проектирование работ по реновации посольства началось еще в 2014 году, строительные работы были начаты осенью 2016 года.