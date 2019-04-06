Дороги Латвии - одни из самых опасных в ЕС

Дороги Латвии являются одними из самых опасных в ЕС, свидетельствует отчет Еврокомиссии о погибших в ДТП по всему Евросоюзу в 2018 году, сообщает motor.ru.
Так, сравнению с 2010-м количество смертей на дорогах сократилось на 21 процент, а с 2017-м — всего на один. В 2018 году на дорогах Европы погибли 25 100 человек. Это означает, что на миллион жителей ЕС приходится 49 погибших в автокатастрофах.
Наибольший уровень смертности зарегистрирован в Румынии - 96 человек на миллион жителей. Далее следуют Болгария (88), Латвии (77) и Хорватии (78).
При этом наиболее безопасными странами стали Великобритания (28 погибших на миллион жителей), Дания (30), Ирландия (31) и Швеция (32).