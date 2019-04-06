Дороги Латвии - одни из самых опасных в ЕС

Так, сравнению с 2010-м количество смертей на дорогах сократилось на 21 процент, а с 2017-м — всего на один. В 2018 году на дорогах Европы погибли 25 100 человек. Это означает, что на миллион жителей ЕС приходится 49 погибших в автокатастрофах.