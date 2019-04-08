Зеленский готов к переговорам с Путиным

"Да. Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Это не только в Конституции Украины, это в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина Украины, я убежден в этом", – сказал он в эфире телеканала "Украина", отвечая на вопрос о том, готов ли он к переговорам с Путиным и на какие готов пойти "жертвы" при этом.

По мнению Зеленского, самой главной задачей на данный момент является "не просто остановить войну, а прекратить стрельбу, чтобы ребята перестали погибать".

Он также считает, что необходимо продолжать Минский переговорный процесс, но сам формат следует изменить.

"Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией. Однозначно говорить. Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией, дипломатический формат, в присутствии западных представителей", – считает он.

Помимо этого он высказался об "информационной войне":

"Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке. И объяснить людям, что мы все украинцы...

Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозги, это все информационная война, что мы их ждем, любим, мы всех победим.

Что они – украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, они вернутся в состав Украины, все оккупированные территории", – пояснил он.