Зеленский готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил о своей готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что при этом не может идти речи о жертвовании какими-то территориями или людьми, пишет Корреспондент.net.
"Да. Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Это не только в Конституции Украины, это в сердце каждого нормального человека, каждого гражданина Украины, я убежден в этом", – сказал он в эфире телеканала "Украина", отвечая на вопрос о том, готов ли он к переговорам с Путиным и на какие готов пойти "жертвы" при этом.
По мнению Зеленского, самой главной задачей на данный момент является "не просто остановить войну, а прекратить стрельбу, чтобы ребята перестали погибать".
Он также считает, что необходимо продолжать Минский переговорный процесс, но сам формат следует изменить.
"Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией. Однозначно говорить. Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией, дипломатический формат, в присутствии западных представителей", – считает он.
Помимо этого он высказался об "информационной войне":
"Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке. И объяснить людям, что мы все украинцы...
Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозги, это все информационная война, что мы их ждем, любим, мы всех победим.
Что они – украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, они вернутся в состав Украины, все оккупированные территории", – пояснил он.
31 марта в Украине прошли выборы президента. Согласно итоговым результатам первого тура, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Поскольку нужных для победы 50% не набрал никто, Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.