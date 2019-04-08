Новое правление LTV отказалось от должностей

Юхневича информацию об отказе подтвердила агентству LETA сама, а информацию об отказе Гиелса агентство получило из своих источников.

"Мне очень жаль, что сложилась такая ситуация, но я считаю, что в данный момент это единственное правильное решение", - сказала Юхневича. О своем решении она уже известила Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ).

Как сообщалось, 28 марта НСЭСМИ назначил на должность председателя правления ЛТВ Эйнарса Гиелса, аналитика маркетингового отдела предприятия Olainfarm. На должность члена правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания НСЭСМИ назначил исполнительного директора XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца Эву Юхневичу.

Латвийская ассоциация журналистов призвала НСЭСМИ отменить это решение и объявить повторный конкурс на эти должности, так как считает, что новые назначенные члены правления LTV не отвечают условиям конкурса и предъявляемым к этим должностям требованиям.

Новая консервативная партия заявила, что потребует у подкомиссии Сейма по медиаполитике аннулировать результаты конкурса и оценить законность действий НСЭСМИ. Нарушения в действиях НСЭСМИ усматривает также партия "Новое Единство".