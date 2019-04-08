Малыгина с бывшим членом правления Olainfarm открыла новое предприятие

Уставной капитал новой компании составляет 15 000 евро, из них 50% принадлежат Малыгиной, а Лишчике и Кордюкову - по 25%.

Лишчика покинула Olainfarm в 2015 году, а с 2016 до конца 2018 года была членом совета фармацевтического холдинга Repharm и связанных с ним учреждений: Veselības centru apvienība и PRH Marketing Latvia.