Пн, 8.04.2019
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Малыгина с бывшим членом правления Olainfarm открыла новое предприятие

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Элина Малыгина

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Вдова руководителя и совладельца компании Olainfarm Валерия Малыгина Элина Малыгина вместе с бывшим членом правления Ингой Лишчикой, а также с Марком Кордюковым открыла компанию MR Group, свидетельствует информация Lursoft.

Уставной капитал новой компании составляет 15 000 евро, из них 50% принадлежат Малыгиной, а Лишчике и Кордюкову - по 25%. 

В качестве руководителя компании MR Group назначена Малыгина, а Лишчика и Кордюков назначены членами правления. 

Юридический адрес компании - улица Унияс 11А, Рига.

MR Group была зарегистрирована 1 апреля.

Лишчика покинула Olainfarm в 2015 году, а с 2016 до конца 2018 года была членом совета фармацевтического холдинга Repharm и связанных с ним учреждений: Veselības centru apvienība и PRH Marketing Latvia.

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