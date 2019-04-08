Малыгина с бывшим членом правления Olainfarm открыла новое предприятие

Вдова руководителя и совладельца компании Olainfarm Валерия Малыгина Элина Малыгина вместе с бывшим членом правления Ингой Лишчикой, а также с Марком Кордюковым открыла компанию MR Group, свидетельствует информация Lursoft.
Уставной капитал новой компании составляет 15 000 евро, из них 50% принадлежат Малыгиной, а Лишчике и Кордюкову - по 25%.
В качестве руководителя компании MR Group назначена Малыгина, а Лишчика и Кордюков назначены членами правления.
Юридический адрес компании - улица Унияс 11А, Рига.
MR Group была зарегистрирована 1 апреля.
Лишчика покинула Olainfarm в 2015 году, а с 2016 до конца 2018 года была членом совета фармацевтического холдинга Repharm и связанных с ним учреждений: Veselības centru apvienība и PRH Marketing Latvia.