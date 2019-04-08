Литовская армия на деньги жителей модернизирует винтовки

По сообщению армии, выделенная с 2016 года жителями помощь в размере 2% подоходного налога позволила обновить более 400 винтовок, которые получили стрелки Бригады пехоты Aukstaitija и снайперы Сил ополчения.

Командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас заявил, что финансовая помощь является "одним из доказательств того, что в стране много патриотически настроенных людей, небезразличных к безопасности страны".

Армия сообщила, что в целом на модернизацию оружия выделено 630 тыс. евро, из них – 200 тыс. евро помощь населения. На втором этапе планируется модернизировать еще более 500 автоматов.

С помощью модернизированного оружия снайперы ополчения смогут попадать в цель на расстоянии 600 метров. В 2014–2018 году финансовая поддержка армии со стороны населения составила 792 тыс. 400 евро.