Литовская армия на деньги жителей модернизирует винтовки

За счет выделенной жителями финансовой помощи литовские вооруженные силы смогут обновить вооружение – винтовки американского производства М-14.
По сообщению армии, выделенная с 2016 года жителями помощь в размере 2% подоходного налога позволила обновить более 400 винтовок, которые получили стрелки Бригады пехоты Aukstaitija и снайперы Сил ополчения.
Командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас заявил, что финансовая помощь является "одним из доказательств того, что в стране много патриотически настроенных людей, небезразличных к безопасности страны".
Армия сообщила, что в целом на модернизацию оружия выделено 630 тыс. евро, из них – 200 тыс. евро помощь населения. На втором этапе планируется модернизировать еще более 500 автоматов.
С помощью модернизированного оружия снайперы ополчения смогут попадать в цель на расстоянии 600 метров. В 2014–2018 году финансовая поддержка армии со стороны населения составила 792 тыс. 400 евро.
Армия сообщает, что за счет этих средств было приобретено 30 бронежилетов, более 200 инфракрасных фильтров. Военные сухопутных сил получили оптические прицелы, также модернизировано более 400 винтовок М-14.