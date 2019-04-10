Бюро омбудсмена: социальная защищенность не была приоритетом уже многие годы

В Латвии расходы на социальную защиту составляют около 12% внутреннего валового продукта, в Европе в среднем - 19%, а в скандинавских странах - свыше 20%, отметила она.

Резевска считает, что нет необходимости в глубоком исследовании, чтобы понять, что на эти цели выделяется слишком мало.

По ее словам, ситуация в отношении детей в последнее время решается, но все еще есть дети, попадающие в категорию получателей пособия гарантированного минимума доходов (ГМД). "Это значит, что делается недостаточно", - отметила Резевска.

На вопрос о намерении омбудсмена Юриса Янсонса обратиться в Конституционный суд, если Кабинет министров в течение двух месяцев не увеличит ГМД, она ответила, что "омбудсмену надоело ждать и он решил предпринять очень серьезные шаги".

Размер ГМД - 53 евро в месяц - не менялся с 2013 года. Он составляет чуть больше 10% минимальной зарплаты. Государство обязано его пересмотреть, подчеркнула представитель Бюро омбудсмена.