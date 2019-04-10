Оштрафован уже второй в этом году поджигатель прошлогодней травы

Задержанный мужчина 1982 года рождения, сжигал траву во дворе дома в волости Кокнесес Кокнесского края. Составлен протокол административного нарушения.

В свою очередь в полицейские Тукумского участка провели превентивную работу и завели девять административных дел по факту своевременного нескошивания травы в Энгурском крае.

Полиция напоминает, что штраф за поджигание прошлогодней травы для физических лиц составляет от 280 до 700 евро.