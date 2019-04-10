Ср, 10.04.2019
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Оштрафован уже второй в этом году поджигатель прошлогодней травы

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Сотрудники Айзкрауклского участка Госполиции в этом году задержали уже второго поджигателя прошлогодней травы, сообщает агентство LETA.

Задержанный мужчина 1982 года рождения, сжигал траву во дворе дома в волости Кокнесес Кокнесского края. Составлен протокол административного нарушения.

В свою очередь в полицейские Тукумского участка провели превентивную работу и завели девять административных дел по факту своевременного нескошивания травы в Энгурском крае.

Полиция напоминает, что штраф за поджигание прошлогодней травы для физических лиц составляет от 280 до 700 евро.

Напомним, в начале апреля поджигатель старника был пойман в Плявиньском крае. Мужчина 1985 года рождения жег траву у своего дома в волости Виеталвас. Прошлогодняя трава выгорела на площади в 250 квадратных метров.

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