Оштрафован уже второй в этом году поджигатель прошлогодней травы

Сотрудники Айзкрауклского участка Госполиции в этом году задержали уже второго поджигателя прошлогодней травы, сообщает агентство LETA.
Задержанный мужчина 1982 года рождения, сжигал траву во дворе дома в волости Кокнесес Кокнесского края. Составлен протокол административного нарушения.
В свою очередь в полицейские Тукумского участка провели превентивную работу и завели девять административных дел по факту своевременного нескошивания травы в Энгурском крае.
Полиция напоминает, что штраф за поджигание прошлогодней травы для физических лиц составляет от 280 до 700 евро.
Напомним, в начале апреля поджигатель старника был пойман в Плявиньском крае. Мужчина 1985 года рождения жег траву у своего дома в волости Виеталвас. Прошлогодняя трава выгорела на площади в 250 квадратных метров.