У Рижской думы потребовали провести полное обследование Деглавского моста

Несмотря на потенциальную опасность, Рижская дума на Деглавском мосту ввела ограничения только для транспорта массой свыше 30 тонн, а для остального транспорта движение не закрыла. Связавшись с Государственным бюро по контролю за строительством (ГБКС), министр выяснил, что полное техническое обследование моста не проведено. Бюро также потребовало у Рижского строительного управления оценить возможности организации движения по мосту и допустимую нагрузку.

"Пока не проведено полное техническое обследование моста или экспертиза и пока в распоряжении ответственных должностных лиц, в частности, вице-мэра Рижской думы Вадима Баранника нет заключения экспертов о допустимых нагрузках, субъективные решения должностных лиц об организации движения по мосту безответственны и могут привести к трагедии, подобной золитудской", - заявил министр.

Гиргенс потребовал у Рижской думы немедленно провести полное техническое обследование моста и принять ответственные решения, чтобы предотвратить угрозу для жизни людей.

Как сообщалось, при ремонте опор путепровода на ул. Деглава были обнаружены ранее не предвиденные дефекты, поэтому строительные работы приостановлены.

Устранение этих дефектов проект реконструкции моста не предусматривал. Работы приостановлены до внесения изменений в проект.

Департамент сообщения Рижской думы закажет независимую экспертизу всех несущих конструкций моста, а пока на мосту введен запрет на движение транспортных средств массой более 30 тонн.

Ремонтные работы на Деглавском мосту выполняет за 4,27 млн евро литовское предприятие "Kauno tiltai".