Ремнем по лицу: избиение отчимом ребенка дошло до суда

Полученная в рамках следствия информация указывает на то, что отчим девочки - мужчина 1991 года рождения - ударил ее ремнем по лицу, что привело к трем подкожным кровоизлияниям и разбитым губам. В качестве причины расправы над ребенком он указал, что девочка не успела в туалет и описала как штаны, так и пол.