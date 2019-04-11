Ремнем по лицу: избиение отчимом ребенка дошло до суда

В октябре прошлого года управление Госполиции Курземского региона получило информацию от образовательного учреждения о том, что у восьмилетней девочки констатированы телесные повреждения - подкожные кровоизлияния на лице и разбитые губы. Несмотря на то, что изначально девочка не хотела говорить, где получила травмы, и врала, что упала сама, в конце концов правда всплыла на поверхность.
Полиция начала уголовный процесс по факту насильственного обхождения с малолетним лицом, в результате которого малолетнему лицу причинены физические или психические страдания, и это сделали люди, от которых пострадавший зависим материально или другим образом.
Полученная в рамках следствия информация указывает на то, что отчим девочки - мужчина 1991 года рождения - ударил ее ремнем по лицу, что привело к трем подкожным кровоизлияниям и разбитым губам. В качестве причины расправы над ребенком он указал, что девочка не успела в туалет и описала как штаны, так и пол.
Мужчина 1991 года рождения ранее попадал в поле зрения полиция за различные нарушения. Мужчина свою вину признал и сотрудничает со следствием. К нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В данный момент следствие в рамках уголовного процесса закончено и передано прокуратуре для начала уголовного преследования.
За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с пробационным надзором на срок до трех лет. Величину наказания установит суд.