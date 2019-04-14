300 вакансий! Компания группы Lufthansa планирует в Латвии новый центр услуг

Должностные лица Латвии считают, что это хороший знак - такой шаг поможет для привлечения и других инвестиций.

Основанная в первой половине 90-х компания Airo Catering Services Latvija поставляет еду авиакомпаниям и в другие места. Компания работает под брендом LSG Sky Chefs и является частью группы крупнейшей авиакомпании в Европе Lufthansa.

Этот бренд представлен в 56-и странах и обслуживает более 300 авиакомпаний. В Латвии на Airo Catering Services трудоустроены более 200 человек. Еду готовят на территории Рижского аэропорта, обслуживают как национальную авиакомпанию airBaltic, так и другие.

Сейчас у предприятия возникла новая идея, несвязанная с основной деятельностью, а именно - создать в Латвии центр услуг данных, в котором работали бы 300 человек.

Планируется, что на работу будут привлечены и те латвийцы, которые сейчас работают за рубежом.

В сервисном центре планируется предлагать IT-решения в области автоматизации, бухгалтерии итп. Об этой возможности говорили уже и с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA), где подтвердили, что проект мог бы претендовать на поддержку для обучения сотрудников.

"Мы поставили цель в секторе бизнес услуг создать по меньшей мере 10 000 рабочих мест. Расширение деятельности такой компании, конечно, положительный сигнал для того, чтобы эта идея развивалась. Зачастую и потенциальные инвесторы смотрят на опыт других инвесторов. Этот факт может послужить как позитивный сигнал", - считает представитель LIAA Гиртс Блумерс.

На данный момент идея на стадии разработки. Планируется в этом году закончить проектирование и окончательное согласование идеи в группе Lufthansa, в которой изначально были внутренние соревнования между странами, где такой центр создавать.

"Нам удалось это внутреннее соревнование победить, так как уже в предыдущих проектах мы доказали, что латыши знают больше иностранных языков, подготовлены и могут сделать больше.

Это убедило руководство нашего региона в Германии, там такие решения и принимаются", - рассказал руководитель развития бизнеса центра услуг Зигмар Вестфалс.