19 апреля 2019, 0:08
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Ура, выходные! Не сидите дома - сама судьба зовет вас сюда!
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Наконец-то! Выходные! Синоптики как нельзя кстати обещают превосходную погоду, а мы предлагаем отличную подборку, куда отправиться, оторвавшись от дивана. Золотую классику мы разбавили секретными находками, а главное - большинство из этих мест всего в часе-полтора езды от Риги. Не сидите дома, в путь!
Озеро Пурэзерс и прогулка по одной из самых красивых природных троп в Латвии
Озеро Пурэзерс окружает сосновый лес, различные цветущие растения. Окаймляет всю эту красоту - природная тропа, которую по праву считают одной из самых красивых в нашей стране.
Короткой эту тропу не назовешь (около 3,5 км), однако от этого она не становится менее красивой и завораживающей. По пути вам будут встречаться старые, но выразительные деревья, различные птицы, есть шанс даже встретить животных покрупнее. Например, косулю или лося.
Тропа проходит по берегам озера, в наикрасивейших точках есть мостики и мостки, в других местах нужно идти по специальным тропам.
Весь путь по тропе займёт около часа, однако не спешите уходить - возле озера есть несколько точек с местами для пикника, костра, а также скамейки.
Если ехать из Риги, то наиболее удобный маршрут будет через Лимбажи и дальше через Приекуле. Время поездки займёт около полутора часов. Если же ехать стороны Валмиеры - через Матиши, свернуть в сторону Алои и, проезжая через Ургу. Через несколько километров, следуйте указателям и тогда вы окажетесь на стоянке.
"Иерикю Дзирнавас" - парк возле заброшенной старой мельницы
На месте старинной заброшенной мельницы у реки Мелдерупе вы встретите сразу несколько необыкновенных водопадов. Их там целых семь!
Небольшой парк украшен с неимоверной любовью, частенько деревянные тропинки вдоль речки украшают фигуры из мха и цветов. Мельничное колесо, качели... Это далеко не всё!
И вы, и дети сможете примерить на себя роль сыщика: в буйных водах ручьёв запрятаны волшебные рожицы водяных. Кстати, всего таких голов 14!
Для самых смелых недалеко есть и тропа Тарзана из веревочных лестниц высотой 400 метров. Если вы устали, то всегда можно сделать пикник, или же посетить уютный кабачок с отличной кухней и пекарней.
Тропа находится на Видземском шоссе, между Сигулдой и Цесисом. Это где-то 72 км от Риги. Кстати говоря, найти ее не так легко, уж сколько мы ездили по этой дороге, но никаких указателей не замечали. И только потом, после подсказки наконец обнаружили, что вход на эту тропу находится возле небольшого кафе, где стоит маленькая такая будочка для продажи билетов, и калиточка ведущая на тропу.
Парк расположен в Иерики, 72-й км от Риги по Видземскому шоссе. К парку ведут указатели. Рядом будут расположены заправка и туристический центр.
Природная тропа Цецилю вдоль лесной речки и красных скал
На тропе обычно совсем мало людей, что странно. Здесь есть на что посмотреть: каньон и пещера Данчупите, мини-водопад и прочее. Однако одна из главных звёзд природной тропы - это, безусловно, сосна Цецилю, признанная одним из самых могучих деревьев в Латвии.
Izbaudi Latvijas dabu! Enjoy nature in Latvia! Foto - Dāvids Moriartijs Lepiks https://www.facebook.com/Leppiks/ #cecīļudabastaka #latvijasskaistādaba #latvijastūrisms #latvijasdabasskati #latvijasdaba #vidzeme #gaujasnacionalaisparks #enjoylatvia #thisislatvia #visitlatvia #latviatourism #latvianature #latviaview #latviaiswonderful #enjoynaturesbeauty #enjoynature #naturepower #natureperfection #atklajlatviju #atklaj
Тропу длиной 1.3 км посетить можно в любое время года. Здесь также есть кормушки для животных, а недалеко, если соблюдать тишину, есть возможность увидеть лесных животных.
Также тут есть места для пикника и баня, однако, всё за дополнительную плату.
Начало тропы находится в Иерики, в Аматском округе, 1 км от кафе, заправки и Центра туристической информации, который является и центром для посетителей природной тропы Цецилю, он совсем недалеко от дома "Леяс Цецилю".
Отдых в природном парке "Гряда Нумерне"
Для посетителей открывается возможность пройти по прогулочно-познавательной тропе, а также проехаться по веломаршруту № 776.
На территории парка сразу четыре озера: Нумерне, Большое Кугру, Малое Кугру и Каршусалас. В составе парка также: низинные и верховые болота, хвойные леса на скалах и дайках, сосновые леса.
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На вершине хребта стоит впечатляющая деревянная 20-метровая смотровая вышка, с вершины который открывается потрясающий вид на долину с озером и окрестные леса.
Гряда находится в Нумерне, Салнавской волости, примерно в 11 км северо-западнее города Карсава.
Одна из самых популярных и красивейших природных троп - природный парк Тервете
Тервете - одно из любимейших мест туристов и семей Латвии. Тут есть всё: выразительная природа, обильная историческая культура, река с красивыми пейзажами и другие объекты.
Фотогалерея: Природный парк Тервете
В составе этого парка целый ряд интересных мест, среди которых - Сказочный лес и Лес гномов. У последних даже есть свой город, где каждому посетителю рады.
Мест для отдыха в парке полно, тут и скамеечки и столики. Также стоит отметить, что некоторые из троп парка предусмотрены для людей, перемещающихся в инвалидных колясках, а также для родителей с колясками.
Расстояние от Риги около 75 км. Из Риги в Тервете можно доехать через Елгаву, по трассе номер 95.
Бирюзовое и прозрачное озеро Лачкрогс
Совсем недавно Русский TVNET сообщал о новом хите в соцсети Instagram - курземском озере Лачкрогс. Вода в нём бирюзовая и прозрачная, словно на средиземноморском курорте.
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Озеро получило название от дома Лачкрогс, который стоит заброшенным у шоссе P20, соединяющего два города - Сабиле и Кулдигу.
Есть вероятность, что это самое чистое озеро в Балтии, так как из него можно пить воду, как и из горных озер в Канаде, писал Apollo.
Лачкрогс находится недалеко от Ренды, где есть возможность посетить другие интересные природные объекты.
Притягательность пейзажей Цесиса
Несомненными лидерами топа самых красивых мест Латвии всегда остаются пейзажи Цесиса. А всё благодаря живописным паркам.
В парке сохранились развалины замка Ливонского ордена и древнее городище - Риекстинькалнс. Гулять в этом городке - одно удовольствие: пешеходные дорожки, живописный пруд и аллеи.
Цесис подойдёт и тем, кто не только хочет осмотреть небольшой латвийский городок и насладиться его пейзажами. Недалеко же вы сможете увидеть одну из скалистых стен Балтии - Органные (Орлиные) скалы Эрглю.
Город находится всего в 90 км от Риги. Дорога на машине занимает около полтора часа. В направлении Цесиса также курсируют поезда из Риги.
Покайнский лес - самое загадочное место Латвии
Ходят слухи, что здесь всегда светит солнце - даже несмотря на то, что в округе может идти дождь. Камни в этом лесу - волшебные и даже исполняют желания. Есть и те, кто считают это место святилищем дохристианских жрецов, и те, кто - просто гиблым местом. Версий много.
Однако скептики же считают, что здешние чудеса не более чем мистификация и шоу для привлечения посетителей. Всё же спорить с тем, что место живописное - трудно.
Фишка этого леса - камни. Они повсюду и сложены в горки разного размера. На многих из них - деньги. Люди загадывают желания у нужного камня.
Практически каждая горка или валун имеют своё название и предназначение.
Говорят, что грибы в Покайнском лесу вырастают фантастических размеров, а кроны здешних дубов будто закручены в спираль какой-то неведомой силой.
Также считается, что в этот лес нельзя попасть случайно - судьба сама приведёт сюда человека, когда он будет к этому готов!
Лес Покайню находится в 14 км от Добеле, немного дальше Тервете. Следует ехать через Добеле, а затем по дороге на Иле. От Риги путь составляет 192 км.
Напоминаем, посещая любую тропу, позаботьтесь об удобной и подходящей обуви и одежде. Также во время дождливой погоды тропы могут быть скользкими. Будьте аккуратны и отправляйтесь в путь!