Ура, выходные! Не сидите дома - сама судьба зовет вас сюда!

Наконец-то! Выходные! Синоптики как нельзя кстати обещают превосходную погоду, а мы предлагаем отличную подборку, куда отправиться, оторвавшись от дивана. Золотую классику мы разбавили секретными находками, а главное - большинство из этих мест всего в часе-полтора езды от Риги. Не сидите дома, в путь!

Озеро Пурэзерс и прогулка по одной из самых красивых природных троп в Латвии

ФОТО: Flickr/Elina Lieltīruma

Озеро Пурэзерс окружает сосновый лес, различные цветущие растения. Окаймляет всю эту красоту - природная тропа, которую по праву считают одной из самых красивых в нашей стране.

Короткой эту тропу не назовешь (около 3,5 км), однако от этого она не становится менее красивой и завораживающей. По пути вам будут встречаться старые, но выразительные деревья, различные птицы, есть шанс даже встретить животных покрупнее. Например, косулю или лося.

ФОТО: Flickr/Elina Lieltīruma

Тропа проходит по берегам озера, в наикрасивейших точках есть мостики и мостки, в других местах нужно идти по специальным тропам.

Весь путь по тропе займёт около часа, однако не спешите уходить - возле озера есть несколько точек с местами для пикника, костра, а также скамейки.

Если ехать из Риги, то наиболее удобный маршрут будет через Лимбажи и дальше через Приекуле. Время поездки займёт около полутора часов. Если же ехать стороны Валмиеры - через Матиши, свернуть в сторону Алои и, проезжая через Ургу. Через несколько километров, следуйте указателям и тогда вы окажетесь на стоянке.

"Иерикю Дзирнавас" - парк возле заброшенной старой мельницы

На месте старинной заброшенной мельницы у реки Мелдерупе вы встретите сразу несколько необыкновенных водопадов. Их там целых семь!

Небольшой парк украшен с неимоверной любовью, частенько деревянные тропинки вдоль речки украшают фигуры из мха и цветов. Мельничное колесо, качели... Это далеко не всё!

ФОТО: Edgars Kalmēns/TVNET

И вы, и дети сможете примерить на себя роль сыщика: в буйных водах ручьёв запрятаны волшебные рожицы водяных. Кстати, всего таких голов 14!

ФОТО: Flickr/Evija

Для самых смелых недалеко есть и тропа Тарзана из веревочных лестниц высотой 400 метров. Если вы устали, то всегда можно сделать пикник, или же посетить уютный кабачок с отличной кухней и пекарней.

Тропа находится на Видземском шоссе, между Сигулдой и Цесисом. Это где-то 72 км от Риги. Кстати говоря, найти ее не так легко, уж сколько мы ездили по этой дороге, но никаких указателей не замечали. И только потом, после подсказки наконец обнаружили, что вход на эту тропу находится возле небольшого кафе, где стоит маленькая такая будочка для продажи билетов, и калиточка ведущая на тропу.

Парк расположен в Иерики, 72-й км от Риги по Видземскому шоссе. К парку ведут указатели. Рядом будут расположены заправка и туристический центр.

Природная тропа Цецилю вдоль лесной речки и красных скал

На тропе обычно совсем мало людей, что странно. Здесь есть на что посмотреть: каньон и пещера Данчупите, мини-водопад и прочее. Однако одна из главных звёзд природной тропы - это, безусловно, сосна Цецилю, признанная одним из самых могучих деревьев в Латвии.

Тропу длиной 1.3 км посетить можно в любое время года. Здесь также есть кормушки для животных, а недалеко, если соблюдать тишину, есть возможность увидеть лесных животных.

Также тут есть места для пикника и баня, однако, всё за дополнительную плату.

Начало тропы находится в Иерики, в Аматском округе, 1 км от кафе, заправки и Центра туристической информации, который является и центром для посетителей природной тропы Цецилю, он совсем недалеко от дома "Леяс Цецилю".

Отдых в природном парке "Гряда Нумерне"

Для посетителей открывается возможность пройти по прогулочно-познавательной тропе, а также проехаться по веломаршруту № 776.

ФОТО: Antra Lipska

На территории парка сразу четыре озера: Нумерне, Большое Кугру, Малое Кугру и Каршусалас. В составе парка также: низинные и верховые болота, хвойные леса на скалах и дайках, сосновые леса.

На вершине хребта стоит впечатляющая деревянная 20-метровая смотровая вышка, с вершины который открывается потрясающий вид на долину с озером и окрестные леса.

Гряда находится в Нумерне, Салнавской волости, примерно в 11 км северо-западнее города Карсава.

Одна из самых популярных и красивейших природных троп - природный парк Тервете

Тервете - одно из любимейших мест туристов и семей Латвии. Тут есть всё: выразительная природа, обильная историческая культура, река с красивыми пейзажами и другие объекты.

Фотогалерея: Природный парк Тервете

В составе этого парка целый ряд интересных мест, среди которых - Сказочный лес и Лес гномов. У последних даже есть свой город, где каждому посетителю рады.

Мест для отдыха в парке полно, тут и скамеечки и столики. Также стоит отметить, что некоторые из троп парка предусмотрены для людей, перемещающихся в инвалидных колясках, а также для родителей с колясками.

Расстояние от Риги около 75 км. Из Риги в Тервете можно доехать через Елгаву, по трассе номер 95.

Бирюзовое и прозрачное озеро Лачкрогс

Совсем недавно Русский TVNET сообщал о новом хите в соцсети Instagram - курземском озере Лачкрогс. Вода в нём бирюзовая и прозрачная, словно на средиземноморском курорте.

Озеро получило название от дома Лачкрогс, который стоит заброшенным у шоссе P20, соединяющего два города - Сабиле и Кулдигу.

Есть вероятность, что это самое чистое озеро в Балтии, так как из него можно пить воду, как и из горных озер в Канаде, писал Apollo.

Лачкрогс находится недалеко от Ренды, где есть возможность посетить другие интересные природные объекты.

Притягательность пейзажей Цесиса

Несомненными лидерами топа самых красивых мест Латвии всегда остаются пейзажи Цесиса. А всё благодаря живописным паркам.

ФОТО: Flickr/Rémi de Valenciennes

В парке сохранились развалины замка Ливонского ордена и древнее городище - Риекстинькалнс. Гулять в этом городке - одно удовольствие: пешеходные дорожки, живописный пруд и аллеи.

Цесис подойдёт и тем, кто не только хочет осмотреть небольшой латвийский городок и насладиться его пейзажами. Недалеко же вы сможете увидеть одну из скалистых стен Балтии - Органные (Орлиные) скалы Эрглю.

Город находится всего в 90 км от Риги. Дорога на машине занимает около полтора часа. В направлении Цесиса также курсируют поезда из Риги.

Покайнский лес - самое загадочное место Латвии

Ходят слухи, что здесь всегда светит солнце - даже несмотря на то, что в округе может идти дождь. Камни в этом лесу - волшебные и даже исполняют желания. Есть и те, кто считают это место святилищем дохристианских жрецов, и те, кто - просто гиблым местом. Версий много.

ФОТО: Vija Vāvere

Однако скептики же считают, что здешние чудеса не более чем мистификация и шоу для привлечения посетителей. Всё же спорить с тем, что место живописное - трудно.

Фишка этого леса - камни. Они повсюду и сложены в горки разного размера. На многих из них - деньги. Люди загадывают желания у нужного камня.

Практически каждая горка или валун имеют своё название и предназначение.

Говорят, что грибы в Покайнском лесу вырастают фантастических размеров, а кроны здешних дубов будто закручены в спираль какой-то неведомой силой.

Также считается, что в этот лес нельзя попасть случайно - судьба сама приведёт сюда человека, когда он будет к этому готов!

Лес Покайню находится в 14 км от Добеле, немного дальше Тервете. Следует ехать через Добеле, а затем по дороге на Иле. От Риги путь составляет 192 км.