Ушакова обвинили в использовании административных ресурсов для личных нужд

Соответственно Мейя попросил суд принять дополнительное решение по факту возможных преступных деяний, если по его мнению в таких действиях усматривается потенциальное нарушение закона. Суд решил, что дополнительное решение по этому вопросу будет принято вместе с окончательными решением, которое будет доступно 17 мая.

Дело попало в суд, так как Ушаков потребовал с Кириса компенсацию в размере 400 евро и публичное извинение на одном из заседаний Рижской думы за оскорбление чести и достоинства мэра.

Сам Ушаков на заседание суда не явился, но его интересы представлял адвокат Милан Куликов, который в начале заседания попросил суд рассматривать это дело за закрытыми дверями, указав, что дело касается чувствительных вопросов, а также добавил, что у истца [Ушакова] нет желания публиковать подробности дела, так как это простой гражданско-правовой спор. Суд Куликову в просьбе отказал.

Поясняя суть требования, Куликов многократно отмечал, что в высказываниях Кирсиса усматривается оскорбление, так как в них указываются на возможные коррупционные действия, однако "в Латвии действует презумпция невиновности, поэтому так обвинять кого-то можно лишь тогда, когда в силу вступило решение суда".

Кроме того, защитник отметил, что требуемая сумма - 400 евро - символична, главным образом отстраненный мэр хочет добиться от Кирсиса извинений, так как "людям нужно учиться брать на себя ответственность и извиняться".

Напомним, спор связан с событиями 31 октября 2018 года на заседании думы, на котором Кирсис комментировал ситуацию с подключением отопления в Риге.

В своей речи Кирсис пояснил, что эта ситуация - наглядный пример того, как рижане страдают из-за политической коррупции "Согласия".