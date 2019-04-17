Ушакова обвинили в использовании административных ресурсов для личных нужд

Представитель депутата Рижской думы Вилниса Кирсиса в споре между депутатом и отстраненным мэром Риги Нилом Ушаковым Янис Мейя в среду на суде обвинил Ушакова в использовании ресурсов думы для личных нужд, в частности, на письмах, направленных суды, имеются печати Рижской думы.
Соответственно Мейя попросил суд принять дополнительное решение по факту возможных преступных деяний, если по его мнению в таких действиях усматривается потенциальное нарушение закона. Суд решил, что дополнительное решение по этому вопросу будет принято вместе с окончательными решением, которое будет доступно 17 мая.
Дело попало в суд, так как Ушаков потребовал с Кириса компенсацию в размере 400 евро и публичное извинение на одном из заседаний Рижской думы за оскорбление чести и достоинства мэра.
Сам Ушаков на заседание суда не явился, но его интересы представлял адвокат Милан Куликов, который в начале заседания попросил суд рассматривать это дело за закрытыми дверями, указав, что дело касается чувствительных вопросов, а также добавил, что у истца [Ушакова] нет желания публиковать подробности дела, так как это простой гражданско-правовой спор. Суд Куликову в просьбе отказал.
Поясняя суть требования, Куликов многократно отмечал, что в высказываниях Кирсиса усматривается оскорбление, так как в них указываются на возможные коррупционные действия, однако "в Латвии действует презумпция невиновности, поэтому так обвинять кого-то можно лишь тогда, когда в силу вступило решение суда".
Кроме того, защитник отметил, что требуемая сумма - 400 евро - символична, главным образом отстраненный мэр хочет добиться от Кирсиса извинений, так как "людям нужно учиться брать на себя ответственность и извиняться".
Напомним, спор связан с событиями 31 октября 2018 года на заседании думы, на котором Кирсис комментировал ситуацию с подключением отопления в Риге.
В своей речи Кирсис пояснил, что эта ситуация - наглядный пример того, как рижане страдают из-за политической коррупции "Согласия".
"Более 20 000 рижан с началом этого отопительного сезона увидели осень не только за своим окном, но осень вошла и в их дома в виде температуры, и это произошло именно из-за одной партии. И, если спросить, каково лицо коррупции, то на каждом заседании думы мы можем увидеть два коррупционных лица Рижской думы. Пока они загорают на яхте в Монако, рижане мерзнут, и каждый раз, получая новость о замерзающем рижанине, они добавляют кусочек льда к своему коктейлю и продолжают радоваться жизни", - сказал тогда Кирсис.