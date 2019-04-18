"Согласие" просит оценить соответствие министра обороны Пабрикса занимаемой должности

Председатель парламентской фракции "Согласия" Вячеслав Домбровский приводит высказывание Пабрикса в интервью газете "Latvijas avizе" о том, что он "с подозрением смотрит на офицеров, которые в нынешних геополитических условиях есть в "Согласии"".

В письме президенту и премьеру "Согласие" указывает, что Конституция не предусматривает деление народа Латвии по принципу поддержки какой-либо партии, по тому, являются ли сторонники разных партий в большей или меньшей степени патриотами своей страны, а также противопоставление социально-политических групп общества.

"Это деление и противопоставление содержится в публично выраженном отношении министра обороны Пабрикса к офицерам, которые есть в партии "Согласие". Такие не предусмотренные Конституцией действия деструктивно влияют на сплоченность общества, увеличивают взаимное недоверие и проявления вражды в обществе. В нынешних геополитических условиях это отнюдь не способствует укреплению внутренней и внешней безопасности латвийского государства", - подчеркивает Домбровскис.

В интервью газете "Latvijas avizе" Пабрикс заявил, что к офицерам в партии "Согласие", по всей вероятности, причислены офицеры латвийской армии и бывшие советские офицеры. ""Согласие" - оппозиционеры, и следует учитывать, что электорат состоит также из избирателей, не для всех из которых латвийская армия и Национальные вооруженные силы имеют большую притягательную силу", - заявил Пабрикс.

По его словам, "Согласие" никогда с распростертыми объятиями не выступало за членство Латвии в НАТО, скорее наоборот.