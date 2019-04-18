Суд вынес решение: взыскать с бывшего правления Latvijas krājbanka 15 миллионов евро

Администратор Latvijas krājbanka KPMG Baltics требование к бывшим членам правления банка о потерях, которые понес банк до начала процесса неплатежеспособности, подал в 2015 году.

В июне 2017 года суд Видземского предместья Риги постановил взыскать с ответчиков, которые без достаточного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре предприятиям и переняли их обеспечение, в целом более 15 миллионов евро.

В суде первой инстанции решение было оспорено и дело попало в Рижский окружной суд.

Как известно, по делу в качестве ответчиков проходят семь бывших членов правления ликвидируемого Latvijas krājbanka: Ивар Приедитис, избранный в Сейм Мартиньш Бондарс, Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, Андрей Сурмач, илзе Багатска и Светлана Овчинникова.

Напомним, в январе прошлого года стало известно, что суд арестовал собственность и банковские счета Бондарса, чтобы с него можно было взыскать потери по этому делу.

Бывший владелец банка Приедитис своей вины в гражданском деле о взыскании 15 миллионов евро не признает. Ранее он отметил, что подобное решение суда создает прецедент, чтобы любого бывшего или нынешнего члена правления любого банка можно было сделать неплатежеспособным.