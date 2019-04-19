Дебаты года. Главное накануне встречи Зеленского и Порошенко на стадионе "Олимпийский"

Украинский портал Корреспондент.net собрал информацию о том, как дебаты будут проходить.

Отмечается, что штабы кандидатов в президенты арендовали спортивную арену на 15 часов - с 9 утра пятницы до полуночи. Спикер штаба Порошенко Олег Медведев охарактеризовал соглашение двух команд об аренде следующими словами: "Это фактически техническое соглашение - трибуны, билеты, буфеты, туалеты".

Команда каждого из кандидатов в президенты начала сооружать свою сцену - друг напротив друга.

"Сцены будут две. Телесигналов будет два. Телетрансляции, похоже, тоже будут две", - рассказал о деталях переговоров председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Также договорились, что трибуны будут разделены вдоль, а не поперек стадиона, а использование символики партий будет под запретом.

Для охраны мероприятия планируется привлечь более 10 тысяч правоохранителей.

"На дебатах мы просто увидим двух людей. После того, что было сделано за эти пять лет, я считаю, что я могу вообще молчать", - так высказался о предстоящих дебатах Владимир Зеленский.

Deutsche Welle, ссылаясь на исследования, которое провела украинская общественная организация "Институт массовой информации", отмечает, что основные претензии, предъявленные Зеленскому в СМИ в рамках предвыборной кампании, - некомпетентность, пророссийские взгляды и связи с олигархом Игорем Коломойским.

Резонансный предвыборный плакат ФОТО: EPA/Scanpix

Порошенко же, согласно этому исследованию, обвиняют в фальсификациях во время голосования в первом туре, подготовке срыва избирательного процесса, стремительном обогащении и создании очередного "Межигорья" (резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича - прим. ред.).

"Страна не хочет покупать кота в мешке. Страна должна выбрать настоящего президента, настоящего верховного главнокомандующего, который продолжит движение нашей страны в Европейский Союз и НАТО!", - так обращается к своим сторонникам президент Украины Петр Порошенко.

Эти слова, сказанные на одном из многочисленных предвыборных выступлений, - лейтмотив кампании Порошенко в борьбе за переизбрание на второй срок. В противовес неопытному в политике актеру и шоумену Владимиру Зеленскому Порошенко изо всех сил старается поддерживать образ государственного мужа, пишет Deutsche Welle.

В то же время, по данным американской компании Gallup, опубликованным в марте, Украина занимает первое место в мире по уровню недоверия граждан к власти - ей доверяют лишь 9%.

На этом фоне успех Зеленского - не только его заслуга. Петр Порошенко мог бы спросить себя, не переоценил ли он свои шансы.

Как пишет издание, один из главных вопросов, который остается открытым, - насколько самостоятельным президентом будет Зеленский, и насколько большим влиянием будет обладать его пока малоизвестное окружение и олигархи.

"Победы на президентских выборах ему в любом случае будет недостаточно для успешного руководства страной. Осенью в Украине запланированы парламентские выборы, и в Киеве уже гадают, пойдет ли Зеленский на роспуск парламента и досрочные выборы. Его партия "Слуга народа", существующая пока, скорее, на бумаге, лидирует в опросах", - сообщает Deutsche Welle.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 73% - за Зеленского, 27% - за Порошенко, сообщает BBC.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 14 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве, чтобы принять участие в дебатах с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским.

Зеленский же ранее заявил, что не поедет на дебаты 14 апреля, так как располагает информацией о том, что на стадионе готовится провокация против него.

Порошенко, прибыв на стадион, заявил, что готов подождать Зеленского 45 минут. После того, как стало понятно, что Зеленский не придет, было объявлено, что встреча с Порошенко пройдет в формате ответов на вопросы собравшихся.