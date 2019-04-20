Что сказала Кальюлайд Путину на русском языке? Эстонские журналисты рассказали о закулисье встречи

На полпути нужно пройти через еще одни ворота, а перед тем, как оказаться в помещениях Путина, фотографов проверяют в третий раз. На последней проверке нужно отдать телефоны.

Фотографы ждут встречи в пресс-центре, где им предлагают кофе, закуски и ностальгический лимонад "Тархун". Вскоре их позвали в отведенное для встречи помещение и дали время на установку камер.

Передвижения глав государств хорошо синхронизированы, они заходят одновременно – Кальюлайд слева с сопровождающим из посольства, а Путин – справа вместе с членами своей команды. Они встречаются на середине комнаты, жмут руки и президент Эстонии без помощи переводчика говорит что-то своим русским коллегам.

В это время президентов фотографирует множество камер, слова Кальюлайд не расслышать, хотя президенты находятся на расстоянии двух метров. Не слышно даже, на каком языке Кальюлайд обращается к Путину.

Затем президенты садятся и встреча начинается. Фотографы должны уходить.

Тем временем открытие посольства закончилось и журналисты коротают время в городе.

Согласно первоначальной программе, президент Кальюлайд должна была рассказывать журналистам в посольстве о результатах встречи в 16 часов, однако за полчаса до этого приходит сообщение, где говорится, что пресс-конференция начнется не раньше 17. Около пяти часов приходит новое сообщение, где подтверждается: президент устраивает пресс-конференцию в 17 часов, приходите в посольство.

Неожиданный проситель

Уже в Калашном переулке, рядом с посольством Эстонии, журналисты видят молодого бородатого москвича, который спрашивает у полицейских, можно ли получить убежище. Он узнает, можно ли прийти в посольство и попросить в Эстонии убежища. Причину, по которой он нуждается в убежище, молодой человек убедительно объяснить не может.

Полицейские объясняют, что подобные дела так не делаются и ходатайство об убежище - особая процедура.

Полицейские вспоминают, что одно время порог посольства обивали бесчисленные таджики, среди которых почему-то стал распространяться слух, что всем отказываются от гражданства Таджикистана, дает гражданство Эстония. Они доставили много беспокойства охраняющим посольство полицейским, однако разъяснительные работы были проведены и больше орды таджиков туда не приходят.

Пресс-конференция президента задерживается. За несколько минут до пяти часов дня приходит Камилова и сообщает, что пресс-конференция откладывается на десять минут. Когда проходит более 20 минут, пресс-секретарь говорит, что нужно подождать еще пять минут. И тогда президент прибывает. Кальюлайд хорошо подготовила обзор встречи, у нее в руках стопка бумаг.

Что же сказала Кальюлайд Путину в начале встречи?