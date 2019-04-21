К 19 часам в Риге президента Украины выбрали 700 человек

В посольстве Украины в Латвии в 19 часам на выборах президента Украины проголосовало примерно 700 граждан Украины, сообщили агентству LETA в посольстве.
Согласно данным посольства Украины, явка избирателей примерно такая же, какая была и в первом туре голосования.
Всего на участке зарегистрировано 2387 обладающих правом голоса граждан Украины.
В воскресенье на Украине проходит второй тур президентских выборов, в котором участвуют два кандидата - шоумен, комедийный актер Владимир Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко. По данным опросов общественного мнения, Зеленский может получить 73% голосов, Порошенко - 27%.
Галерея: Украина выбирает президента