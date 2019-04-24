В Olainfarm создадут памятную комнату Валерия Малыгина

В памятной комнате будет устроена постоянная экспозиция, посвященная профессиональным достижениям Валерия Малыгина , узнал TVNET в компании.

"Валерий Малыгин в должности председателя правления AO Olainfarm за более чем 20 лет создал не только одно из ведущих фармацевтических предприятий Латвии, но и настоящую историю успеха латвийского экспорта и одно из самых ценных латвийских предприятий.

Вклад Валерия Малыгина, его харизма и опыт живы, поэтому мы считаем крайне необходимым создать специальное помещение для памяти и вдохновения, открытое для всех работников, тем более что приближается его день рождения – 5 мая".

АО Olainfarm одна из крупнейших в странах Балтии компаний с 45-летним опытом производства медикаментов и химико-фармацевтических продуктов. Основной принцип деятельности компании производство безопасных, эффективных и высококачественных продуктов для латвийского и мирового рынка.

Сегодня продукция АО Olainfarm экспортируется более чем в 60 стран мира, в том числе в страны Балтии, Россию, другие страны СНГ, страны Европы, Северной Америки, Азии, в Австралию.