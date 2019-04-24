"Если без геополитических потрясений..." Рижский порт представил план развития на 10 лет

Объем переваливаемого в портах Латвии угля в ближайшие десять лет существенно не уменьшится, если не будет влияющих на эти грузы геополитических процессов, сказал в среду на заседании Латвийского совета портов, транзита и логистики управляющий Рижским свободным портом (РСП) Ансис Зелтиньш.
Управление РСП на заседании представило программу развития порта на 2019-2028 годы.
Председатель совета, премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что мировые тенденции свидетельствуют о том, что неизбежно произойдет постепенное уменьшение использования ископаемых видов топлива - нефти и угля, и поинтересовался, как это повлияет на Рижский порт.
Зелтиньш сообщил, что при разработке программы анализировалась ситуация в России, где добыча угля по-прежнему растет. Большая часть этого угля идет на экспорт через российские порты, но часть направляется и в сторону Балтийского моря.
"Если не произойдет каких-либо геополитических потрясений, в направлении Латвии объем угля сохранится примерно на нынешнем уровне, возможно, с небольшой нисходящей тенденцией", - сказал Зелтиньш.
Министр экономики Ральф Немиро отметил, что Россия намерена минимизировать перевозку грузов через латвийские порты, и спросил, есть ли у РСП план, как переориентироваться на другие рынки.
Зелтиньш сообщил, что у России есть стратегия развития своих терминалов и портов, тем не менее 5% общего объема российских грузов, а это около 40 млн тонн, проходят через страны Балтии.
Рижский порт является крупнейшим портом Латвии по грузообороту. В 2018 году в порту перевалено 36,432 млн тонн грузов, что на 8,2% больше 2017 года.