"Если без геополитических потрясений..." Рижский порт представил план развития на 10 лет

Управление РСП на заседании представило программу развития порта на 2019-2028 годы.

Председатель совета, премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что мировые тенденции свидетельствуют о том, что неизбежно произойдет постепенное уменьшение использования ископаемых видов топлива - нефти и угля, и поинтересовался, как это повлияет на Рижский порт.

Зелтиньш сообщил, что при разработке программы анализировалась ситуация в России, где добыча угля по-прежнему растет. Большая часть этого угля идет на экспорт через российские порты, но часть направляется и в сторону Балтийского моря.

"Если не произойдет каких-либо геополитических потрясений, в направлении Латвии объем угля сохранится примерно на нынешнем уровне, возможно, с небольшой нисходящей тенденцией", - сказал Зелтиньш.

Министр экономики Ральф Немиро отметил, что Россия намерена минимизировать перевозку грузов через латвийские порты, и спросил, есть ли у РСП план, как переориентироваться на другие рынки.

Зелтиньш сообщил, что у России есть стратегия развития своих терминалов и портов, тем не менее 5% общего объема российских грузов, а это около 40 млн тонн, проходят через страны Балтии.