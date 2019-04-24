Как будет курсировать общественный транспорт после закрытия Деглавского моста?

11 маршрут троллейбуса будет закрыт. Проездные, приобретенные на данный маршрут, можно будет использоваться в троллейбусе 13 маршрута без регистрации.

22 маршрут троллейбуса по направлению к вокзалу будет курсировать по маршруту до ул. А.Деглава, затем по ул. А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А. Чака и далее по маршруту. По направлению в Плявниеки - по маршруту до ул. Авоту, далее по ул. Авоту, Я.Асара, Пернавас, Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.

3 и 6 маршруты автобусов по направлению в Даугавгриву и ул. Абренес будут курсировать по маршруту до ул. А. Деглава, далее по А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака, Пернавас и далее по маршруту. По направлению в Плявниеки и Дрейлини - по маршруту до ул. Пернавас, далее по ул. Пернавас, А.Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.

13 маршрут автобуса по направлению к Бабитской станции будет курсировать по маршруту до ул. Пиедруяс, далее по ул. Пиедруяс, Виеталвас, Матиса, Авоту и далее по маршруту. По направлению в Preču-2 - по маршруту до ул. Авоту, далее по ул.Авоту, Матиса, Виеталвас, Вестиенас и далее по маршруту.

47 маршрут автобуса по направлению к ул. Абренес будет курсировать по маршруту до ул. А.Деглава, далее по А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака и далее по маршруту. По направлению в Гетлини - по маршруту до ул. А.Чака, далее по А.Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.

50 маршрут автобуса по направлению к ул. Аберенес будет курсировать по маршруту до ул. Ницгалес, далее по ул. Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака, Бруниниеку и далее по маршруту. По направлению к TEC-2 - по маршруту до ул. Стабу, далее по ул. Стабу, А.Чака, Земитанский мост, ул.Дзелзавас, Ницгалес и далее по маршруту.

51 и 52 маршруты автобусов по направлению к ул.Абренес будут курсировать по маршруту до ул. А.Деглава, далее по А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака, пернавас, Валмиерас и далее по маршруту. По направлению к Улброке и Плявниекскому кладбищу - по маршруту до ул А.Деглава, далее по А.Деглава, Пернавас, А.Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.