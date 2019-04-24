Как будет курсировать общественный транспорт после закрытия Деглавского моста?

Движение через Деглавский мост будет закрыто в 5 часов утра в четверг, 25 апреля. Предприятие Rīgas satiksme распространило информацию об изменениях, которые коснутся общественного транспорта после закрытия моста.
11 маршрут троллейбуса будет закрыт. Проездные, приобретенные на данный маршрут, можно будет использоваться в троллейбусе 13 маршрута без регистрации.
22 маршрут троллейбуса по направлению к вокзалу будет курсировать по маршруту до ул. А.Деглава, затем по ул. А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А. Чака и далее по маршруту. По направлению в Плявниеки - по маршруту до ул. Авоту, далее по ул. Авоту, Я.Асара, Пернавас, Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.
3 и 6 маршруты автобусов по направлению в Даугавгриву и ул. Абренес будут курсировать по маршруту до ул. А. Деглава, далее по А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака, Пернавас и далее по маршруту. По направлению в Плявниеки и Дрейлини - по маршруту до ул. Пернавас, далее по ул. Пернавас, А.Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.
13 маршрут автобуса по направлению к Бабитской станции будет курсировать по маршруту до ул. Пиедруяс, далее по ул. Пиедруяс, Виеталвас, Матиса, Авоту и далее по маршруту. По направлению в Preču-2 - по маршруту до ул. Авоту, далее по ул.Авоту, Матиса, Виеталвас, Вестиенас и далее по маршруту.
47 маршрут автобуса по направлению к ул. Абренес будет курсировать по маршруту до ул. А.Деглава, далее по А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака и далее по маршруту. По направлению в Гетлини - по маршруту до ул. А.Чака, далее по А.Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.
50 маршрут автобуса по направлению к ул. Аберенес будет курсировать по маршруту до ул. Ницгалес, далее по ул. Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака, Бруниниеку и далее по маршруту. По направлению к TEC-2 - по маршруту до ул. Стабу, далее по ул. Стабу, А.Чака, Земитанский мост, ул.Дзелзавас, Ницгалес и далее по маршруту.
51 и 52 маршруты автобусов по направлению к ул.Абренес будут курсировать по маршруту до ул. А.Деглава, далее по А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака, пернавас, Валмиерас и далее по маршруту. По направлению к Улброке и Плявниекскому кладбищу - по маршруту до ул А.Деглава, далее по А.Деглава, Пернавас, А.Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.
214 маршрут минибуса по направлению в Дрейлини будет курсировать по маршруту до ул. Валмиерас, далее по ул. Валмиерас, Матиса, Виеталвас, Вестиенас, Пилдас, Ницгалес, Сеску и далее по маршруту. По направлению к вокзалу - по маршруту до ул. Сеску, далее по ул. Сеску, Виеталвас, Матиса, Валмиерас и далее по маршруту.
338 маршрут минибуса по направлению в Плявниеки будет курсировать по маршруту до ул. Авоту, далее по ул. Авоту, Я.Асара, Пернавас, А.Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту. По направлению в Иманту - по маршруту до ул. А.Деглава, далее по ул. А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. а.Чака и далее по маршруту.
Ночной маршрут автобуса N6 по направлению в Плявниеки будет курсировать по маршруту до ул. Авоту, далее по ул. Авоту, Матиса, Виеталвас, Пиедруяс, Пилдас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту. По направлению в Плявниеки - по маршруту до ул. А.Деглава, далее по ул. А.Деглава, Ницгалес, Виеталвас, Матиса, Авоту и далее по маршруту.
"Мост будет закрыт до момента, пока Рижская дума не представит Государственному бюро по контролю за строительством (ГБКС) документы, по которым ГБКС могло бы убедиться в безопасности моста", - сказал Кюзис.
В данный момент все свидетельствует о том, что мост угрожает безопасности общества, потому принято такое решение. Мост будет закрыт не только для автомашин и общественного транспорта, но и для оперативного транспорта, пешеходов и велосипедистов.
"Я присутствовал при очень многих трагедиях, и у меня нет никакого права полагаться на то, что ничего не произойдет. Для того есть эксперты и ГКБС, чтобы публичные сооружения контролировались", - сказал Кюзис.
Заместитель председателя Рижской думы Вадим Баранник со своей стороны заявил, что дума до сих пор не поняла, какие документы хочет получить ГБКС и почему ГБКС не берет во внимание заключение сертифицированного архитектора Рижского технического университета о том, что мост безопасен.
"Департамент сообщения сделал все, чтобы убедить Госполицию и ГБКС в безопасности моста, но убедить не удалось. Дальнейшее - как будет организовано движение - это уже ответственность полиции", - сказал Баранник.
Дополнительные рейсы пока что не планируются, учитывая нынешний поток пассажиров. При этом, если общественный транспорт решат использовать больше людей, предприятие может принять решение о запуске дополнительных рейсов. Кроме того, предприятие в ситуации, когда точно образуются пробки, предлагает ввести зоны приоритета для общественного транспорта.