В Старой Риге подрались незнакомые друг с другом гражданин Индии и гражданин Грузии

Стражи порядка быстро нашли вовлеченных в драку парней. Во время проверки данных выяснилось, что один из них гражданин Индии, а второй - Грузии. Оба парня постоянно находятся в Латвии, чтобы учиться. Они не были знакомы между собой, так как учились в разных вузах.