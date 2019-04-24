В Старой Риге подрались незнакомые друг с другом гражданин Индии и гражданин Грузии

21 апреля в 0:55 сотрудники центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги на улице Мазая Монету через око видеокамеры заметили двух толкающихся подростков. Конфликт быстро перерос в драку, в свою очередь стоящие рядом люди пытались драчунов разнять.
На место происшествия был направлен ближайший экипаж муниципальной полиции.
Стражи порядка быстро нашли вовлеченных в драку парней. Во время проверки данных выяснилось, что один из них гражданин Индии, а второй - Грузии. Оба парня постоянно находятся в Латвии, чтобы учиться. Они не были знакомы между собой, так как учились в разных вузах.
Во время разговора студента отрицали, что дрались, но увидев запись с камер видеонаблюдения, сразу же изменили свои версии. Однако причину драки ни один, ни другой назвать не смогли.
Ни один из них не плучил и заметных телесных повреждений, не было у них и претензий.
Обоим нарушителям были составлены протоколы административного нарушения по факту мелкого хулиганства. Каждый оштрафован на 150 евро, при этом штраф за нарушение общественного порядка согласно кодексу административных нарушений составляет от 70 до 500 евро.