Российские пранкеры разыграли Макрона, выдав себя за Зеленского

В роли Зеленского выступили российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые ранее подобным образом разыграли Элтона Джона, бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона и других известных в обществе людей.

Бюро президента Франции агентству Reuters отказалось отрицать или подтверждать аутентичность разговора.

В телефонном разговоре один из пранкеров, изображая Зеленского, сказал, что полученная поддержка в размере 73% похожа на достижения Путина в России.

На что Макрон пошутил, что "ты хотя бы не засунул всех своих оппонентов в тюрьму".