Российские пранкеры разыграли Макрона, выдав себя за Зеленского

Два пранкера из России разыграли президента Франции Эммануэля Макрона, выдав себя в телефонном разговоре за недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает агентство Reuters. В 15-минутном разговоре Макрон пошутил с "Зеленским" о Владимире Путине и уклончиво ответил на просьбу выслать бывшего президента Украины Петра Порошенко в случае, если он сбежит во Францию.
В роли Зеленского выступили российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые ранее подобным образом разыграли Элтона Джона, бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона и других известных в обществе людей.
Бюро президента Франции агентству Reuters отказалось отрицать или подтверждать аутентичность разговора.
В телефонном разговоре один из пранкеров, изображая Зеленского, сказал, что полученная поддержка в размере 73% похожа на достижения Путина в России.
На что Макрон пошутил, что "ты хотя бы не засунул всех своих оппонентов в тюрьму".
Пранкеры попросили Макрона пообещать выдать Порошенко, если он будет осужден в Украине и сбежит во Францию. Макрон на это ответил уклончиво.