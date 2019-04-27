Зеленский предупредил о фейковых "решалах"

"Хочу рассказать про новую секту под названием "Люди Зеленского - мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят к мэрам, к облсовету, к прокурорам, судьям, представителям бизнеса - малого, среднего или большого, говорят: мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский.