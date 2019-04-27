Зеленский предупредил о фейковых "решалах"

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальной сети Facebook новое видеообращение, в котором предупредил о фейковых "решалах", которые якобы от его имени приходят к чиновникам и предпринимателям с предложениями.
"Хочу рассказать про новую секту под названием "Люди Зеленского - мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят к мэрам, к облсовету, к прокурорам, судьям, представителям бизнеса - малого, среднего или большого, говорят: мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский.
Смотрите, таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем - не собираюсь", - заверил Зеленский.
Также он попросил показывать таким людям свое видеообращение, а лучше - снимать их на видео или обращаться в правоохранительные органы.
"Мы можем победить эту гадость только вместе. Хорошо? Спасибо", - резюмировал он.
Как мы сообщали ранее, сейчас Зеленский находится в Турции, куда он поехал на отдых вместе с детьми.