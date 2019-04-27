Сб, 27.04.2019
Что же до Порошенко, то ушел он вполне достойно. За власть не цеплялся, давления на избиркомы не оказывал. Был первым, кто поздравил Зеленского с победой. Пообещав при этом политики не оставлять. Иван Пауков, комментатор TVNET

Зеленский предупредил о фейковых "решалах"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Владимир Зеленский с женой.

ФОТО: SERGEI GAPON / AFP

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальной сети Facebook новое видеообращение, в котором предупредил о фейковых "решалах", которые якобы от его имени приходят к чиновникам и предпринимателям с предложениями.

"Хочу рассказать про новую секту под названием "Люди Зеленского - мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят к мэрам, к облсовету, к прокурорам, судьям, представителям бизнеса - малого, среднего или большого, говорят: мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский.

Смотрите, таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем - не собираюсь", - заверил Зеленский.

Также он попросил показывать таким людям свое видеообращение, а лучше - снимать их на видео или обращаться в правоохранительные органы.

"Мы можем победить эту гадость только вместе. Хорошо? Спасибо", - резюмировал он.

Как мы сообщали ранее, сейчас Зеленский находится в Турции, куда он поехал на отдых вместе с детьми.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ