Серийное жилье советской постройки вызывает опасения. Грядут проверки Минэкономики

Для большой части типовых зданий нормативный срок службы закончится через 10-15 лет, но еще раньше - уже через год - закончится срок безопасной эксплуатации квартир 464-й серии.

Осознавая риск для несущих конструкций в зданиях 464-й серии, в ближайшие пять месяцев министерство проведет углубленное техническое обследование десяти зданий этой серии. В рамках тендера будет выбран победитель, задачей которого будет тщательно оценить состояние домов.

Министр экономики Ральф Немиро отметил, что, если бы жители были обязаны впускать строительных инженеров в свои квартиры, то по-настоящему плохая картина уже сейчас - за 15 лет до конца срока эксплуатации - открылась бы и в жилье 602-й серии.

В квартирах произвольно проводились сносы несущих стен - создавались новые дверные проемы, арки и внутренние перегородки, которые своим весом давят на нижние этажи.

Представитель Рижской стройуправы Эдгар Бутанс пояснил передаче:

"Если в отчете сказано, что в отдельной части дома или во всем доме конструкции между этажами в неудовлетворительное состоянии и не могут вынести нагрузок, то мы, конечно, принимаем решение о запрете на эксплуатацию. Запрет может быть полным или частичным - определенный этаж или отдельные помещения".

Это значит, в таких домах запрещается как жить, так и продавать такое жилье. Самыми большими проигравшими стали бы те, кто для покупки серийного жилья в домах советской постройки брал ипотечный кредит.

Банковские специалисты отметили, что такие люди становятся заложниками ситуации, но запрет на эксплуатацию не снимает обязанности платить по кредиту даже за то, что фактически не может быть использовано.

Согласно информации передачи, SEB, Swedbank и Citadele крайне осторожно оценивают выдачу ипотечных кредитов для серийного жилья советской постройки. Больше не выдаются кредиты на максимальный срок - 30 лет.

"Если здание построено до 1975 года, срок выплаты составляет до 15 лет. Если в период с 1975 до 2000 года - 20 лет", - пояснила представитель Citadele Иева Праулиня.

Согласно правилам МК, индикативный срок службы серийных домов советского времени составляет 60 лет (для 103, 104, 467, 602 серии, чешского проекта). Для самых старых зданий времен Хрущева срок закончится через шесть лет.

То, что подходит к концу срок эксплуатации автоматически не означает аварийное состояние и запрет там жить.

Это момент, который накладывает обязательство углубленной технической экспертизы, сообщили в передаче.

По мнению сертифицированного строительного инженера Юриса Биршса "самым разумным было бы сносить здания, потому что реновировать или восстанавливать, если здания не несут никакой художественной или исторической ценности - экономически необоснованно. Проще снести и построить заново, а если ничего не делать, начнут разваливаться".